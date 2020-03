© YONHAP News

Das allgegenwärtige Corona-Virus (SARS-CoV-2) hat jetzt auch Europa fest im Griff. Italien ist das neue Epizentrum, und in Deutschland werden immer mehr Leute so nervös oder gar panisch, wie sie es in Ländern wie China oder Südkorea schon seit Wochen sind. Welche Auswirkungen hat das Virus dort auf die Gesellschaft? Womit kann man demnächst vielleicht auch in Deutschland rechnen?