Baduk-Vereinigung plant Friedensfestival für Kinder und Jugendliche

Die koreanische Baduk-Vereinigung Kiwon und die Stadt Pocheon wollen ein Kinder- und Jugend Baduk-Friedensfestival veranstalten. Der Chef der Vereinigung, Seo Hyo-suk, und der Bürgermeister von Pocheon, Park Yoon-kuk, unterzeichneten am Donnerstag letzter Woche einen entsprechenden Vertrag.





Das Baduk Friedensfestival soll vom 19. bis 21. Juni in der Pocheon-Sporthalle und anderen Orten der Stadt ausgetragen werden. Am ersten Tag steht unter anderem ein Baduk-Wettbewerb von Jugendlichen aus Korea und China auf den Programm. Für den zweiten Tag will der Verband Amateur Badukspieler aus Nordkorea einladen und ein Match zwischen südkoreanischen und nordkoreanischen Spielern arrangieren. Über das Vorhaben muss aber noch mit dem Vereinigungsministerium diskutiert werden.





Baduk ist ein strategisches Brettspiel für zwei Spieler und auch unter dem Namen „Go“ bekannt.