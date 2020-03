Stray Kids geben nächste Woche ihr Debüt in Japan

ⓒ JYP Entertainment

Die K-Pop-Boyband Stray Kids wird mit einem neuen Album offiziell in Japan ihr Debüt geben.





Die Gruppe wird ihr neues Album voller Länge in Korea und Japan gleichzeitig am 25. März herausgeben. Allerdings wird die Band wegen der aktuellen Einreisebeschränkungen zwischen Korea und Japan nicht in Japan auftreten.





Das neue Album lautet „SKZ2020“ und umfasst 27 Lieder mit drei Singles in japanischer Sprache. Zwei der japanischen Tracks erschienen bereits Anfang dieses Jahres.