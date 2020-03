Einreise nach Korea während der Coronavirus-Krise

ⓒ YONHAP News

Alle Welt spricht derzeit fast nur noch vom neuen Corona-Virus. Während die Anzahl der offiziell Infizierten in Ostasien allmählich stagniert, steigt sie in den westlichen Ländern, insbesondere in Europa, rasant an. Allein in NRW, wo meine Einreise nach Korea beginnt, wird es in absehbarer Zeit mehr Erkrankte geben als in ganz Südkorea. Wie gehen die Behörden damit um, wie ist die Reaktion auf die Gefahr, dass eine neue Ansteckungswelle von außen ins Land hereingetragen werden könnte?