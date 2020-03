Olympische Spiele in Tokio werden verschoben

ⓒYONHAP News

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie wurden die Olympischen Spiele in Tokio ins nächste Jahr verlegt. Dies beschlossen Japans Premierminister Shinzo Abe und IOC-Chef Thomas Bach in einem Telefongespräch am Dienstag, da eine planmäßige Austragung der Wettbewerbe angesichts der Pandemie nicht möglich sei.





Es ist die erste Verlegung oder Absage Olympischer Spiele in Friedenszeiten. Damit wurde auch der Fackellauf abgesagt, der ursprünglich ab Donnerstag durch die 47 Präfekturen Japans führen sollte.





Japan hatte bis zum Schluss an einer planmäßigen Austragung der Wettbewerbe festgehalten. Umso stärker, da in Japan schon die Olympiade 1940 wegen des Zweiten Weltkriegs abgesagt wurde. Eine Verschiebung ist zudem mit enormen finanziellen Verlusten verbunden. Nachdem aber die WHO die Ausbreitung des Coronavirus als Pandemie eingestuft hatte, wurde der Druck auf allen Ebenen immer größer. Immer mehr Athleten und Sportverbände hatten sich gegen eine Durchführung in diesem Sommer ausgesprochen. Einige Länder, darunter Kanada und Australien, kündigten an, auf eine Entsendung von Sportlern verzichten zu wollen.





Die Verschiebung der Olympischen Spiele bereitet viele Probleme. Die Karriereplanung vieler Sportler wird durcheinandergewirbelt. Sportler müssen auf Einnahmen, die sie vor allem bei großen Sportevents erzielen, verzichten. Wichtige internationale Wettbewerbe wie die Schwimm-WM und Leichtathletik-WM müssen nun ebenfalls verschoben werden. In Südkorea droht ein Durcheinander bei der Auswahl der Olympiasportler. Beispielsweise sind zahlreiche Spieler der olympischen Fußballmannschaft im nächsten Jahr für die Teilnahme zu alt.