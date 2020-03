ⓒ YONHAP News

Im Zeitalter der Coronavirus-Krise häufen sich weltweit Berichte über Hamsterkäufe im Panikmodus. Nur in Südkorea ist davon nicht viel zu bemerken, obwohl die Menschen hier die Situation ganz sicher nicht weniger ernst nehmen als sonstwo auf der Welt. In der heutigen Sendung sprechen wir also über ein Phänomen, das hierzulande vor allem durch seine Abwesenheit glänzt.