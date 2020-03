G20-Staaten wollen für Überwindung von Corona-Krise zusammenarbeiten

ⓒYONHAP News

Die Staats- und Regierungschefs der Gruppe der zwanzig wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20) haben eine enge Zusammenarbeit bei der Überwindung der Corona-Krise beschlossen. Im Anschluss an eine Videokonferenz am Donnerstag wurde eine gemeinsame Erklärung angenommen, in der sich die G20 dazu bekannten, der Bedrohung durch die Pandemie geschlossen entgegenzutreten.





Um die Pandemie zu bekämpfen, bedürfe es eines wissenschaftlich fundierten und auf Solidarität beruhenden und transparenten internationalen Vorgehens, hieß es.





Als wichtige Aufgaben wurden die Sicherung von Arbeitsplätzen und Einkommen genannt. Es gehe auch darum, die finanzielle Stabilität zu bewahren, das Wachstum neu zu beleben, das Abreißen globaler Lieferketten und Einbrüche im Handel möglichst zu verhindern und hilfsbedürftige Länder zu unterstützen. Im Bereich der öffentlichen Gesundheitspflege sowie Finanzmaßnahmen solle ebenfalls kooperiert werden.





Die G20 verpflichteten ihre Gesundheitsminister, sich über vorbildliche Beispiele bei der Bekämpfung des Coronavirus auszutauschen und beim Ministertreffen im April gemeinsame Notmaßnahmen gegen die Pandemie auszuarbeiten. Es sollten alle erforderlichen Gesundheitsmaßnahmen ergriffen und diese angemessen finanziert werden, um die Pandemie zu stoppen.





Die Videokonferenz war von Südkoreas Präsident Moon Jae-in bei einem Telefongespräch mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron vorgeschlagen worden. Südkorea war eines der ersten Länder, in dem die Zahl der nachgewiesenen Corona-Fälle sprunghaft gestiegen war. Inzwischen konnte die Krise in Südkorea weitgehend eingedämmt werden.





Moon erläuterte bei der Sitzung, dass Südkorea mit flächendeckenden Tests, transparenten Quarantänemaßnahmen und Freiwilligkeit der Bürger das Virus in den Griff bekommen habe. Er stellte Drive-Thru-Abstrichzentren, Entwicklungen zur Verbesserung von Testreagenzien zur Erkennung des Covid-19-Virus und mobile Anwendungen für die Überwachung von häuslicher Quarantäne vor. Neben einem gemeinsamen Vorgehen bei der Seuchenbekämpfung schlug Moon den G20 Ländern auch eine wirtschaftliche Kooperation vor.