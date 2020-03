Beautiful Mint Life Festival gibt weitere Teilnehmer bekannt

Das Beautiful Mint Life Festival soll in diesem Jahr am 16. und 17. Mai in Seoul stattfinden. Eine Liste der Teilnehmer wurde schon vor einigen Wochen veröffentlicht. Es wollen 10cm, Daybrake, Soran, Yunha, Eric Nam, Jeong Seunghwan, Jeong Junil, Peppertones, Paul Kim und weitere kommen.

Nun wurde vor einigen Tagen eine weitere Liste bekannt gegeben. Wenn man an Beautiful Mint Festival denkt, das ja immer im Frühling über die Bühne geht, dann muss man einfach sofort an Jang Beom-jun denken, der ja früheres Mitglied von Busker Busker war und das beliebte Frühlingslied “Das Ende der Kirschblüten” gesungen hat. Er will auf jeden Fall kommen, das wird die Besucher natürlich besonders freuen.

Auch Pubertät mit roten Wangen wollen mitwirken. Sie haben auch eine Reihe von Frühlingsliedern im Repertoire, daher sind die Fans schon jetzt sehr gespannt.

Die letzte Liste mit weiteren Teilnehmern soll am 7. April bekannt gemacht werden. Wir warten schon gespannt auf das Frühlingsfestival Beautiful Mint Life Festival.