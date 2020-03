2PM in Japan weiterhin beliebt

ⓒ JYP Entertainment

Die koreanische Boyband 2PM hat am 13. März in Japan ein Album mit dem Titel „The Best of 2PM in Japan 2011-2016“ herausgegeben. Und es kam gleich auf Platz eins der Orikon Tagesalbumcharts.

Auf diesem Album sind, wie man schon am Titel gut erkennen kann, die beliebtesten Lieder von 2PM, die auf Japanisch gesungen sind, versammelt.

2PM haben bisher im Nachbarland als Gruppe, aber auch als Solosänger verschiedene Aktivitäten absolviert. Bevor die Mitglieder ihren Militärdienst antraten, haben sie im Oktober 2016 noch ein Konzert in Tokio gegeben, das natürlich ausverkauft war.

Derzeit leisten zwei Mitglieder von 2PM ihren Wehrdienst, um die Gruppe ist es daher ruhig geworden, eigentlich herrscht sogar Funkstille. Aber trotzdem ist das Album sehr gefragt und dies beweist, dass die Koreaner in Japan überaus beliebt sind.

Besonders das Lied “Unser Haus” kommt bestens an. Geschrieben hat es das Bandmitglied Jun.K.