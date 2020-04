Itzys Album erreicht Platz fünf von World Albums Charts

ⓒ JYP Entertainment

Das neue Album von Itzy ist in den USA sehr beliebt. Es erreichte am 17. März Platz fünf von World Albums Charts von US-Billboard. Das Lied „Wannabe“ rangiert auf Platz vier von World Digital Song Sales. Auch ist die koreanische Gruppe auf Platz 31 von Billboard Emerging Artist Chart vorzufinden. Billboard verfolgt besonders aufmerksam die Aktivitäten von Itzy.

Das Video, auf dem man sehen kann, wie die Mitglieder von Itzy die neue Choreographie zu „Wannabe“ üben, wurde auf You Tube sehr oft gesehen. Dieses Video wurde am 12. März hochgeladen und am 23. waren schon über 10 Millionen Klicks erreicht.

Im Lied wird gesungen, dass man sich nicht an anderen richten will, sondern einfach seine eigenen Seiten und Eigenschaften zeigen, bzw. beibehalten will