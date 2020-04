Welche K-Pop-Konzerte waren 2019 am meisten gefragt?

ⓒ Big Hit Entertainment

Im letzten Jahr veranstalteten viele K-Pop-Gruppen Konzert unter anderem auch in Korea. Welches Konzert von welcher K-Pop-Gruppe war denn bei den internationalen Fans am beliebtesten? Oder anders ausgedrückt, Fans welcher Gruppe kamen denn am meisten nach Korea, um ein Konzert ihrer Idole zu besuchen?

Es stellte sich heraus, dass das Konzert von BTS von den internationalen Fans am meisten besucht wurde. Eine Internetseite, auf der man Konzerttickets reservieren kann, hat die Zahlen bekannt gegeben.

Die Besucher von BTS-Auftritten stammen aber nicht aus einem bestimmten Land oder einer Region. Sondern Fans aus den verschiedensten Regionen der Welt kauften sich ein Ticket.

Anders war es mit dem Konzert von AB6IX, Nu.Est und Twice. Diese besuchten hauptsächlich Fans aus dem englischsprachigen Raum. Fans aus Japan bevorzugten aber Junho von 2PM und Shinhwa. Musikliebhaber aus China besuchten die Auftritte von Shinhwa am meisten.