Seventeens zweite Single für Japan sorgt für Furore

ⓒ PLEDIS

Die koreanische Boyband Seventeen will im April ihre zweite Single für den japanischen Markt veröffentlichen. Aber das Interesse an diesem Album steigt von Tag zu Tag. Die Vorbestellung explodiert quasi und beweist, dass Seventeen in Japan sehr beliebt sind.

Seventeen haben bereits am 9. März in einem Radioprogramm im Nachbarland ein Lied, “Fallin’ Flower”, aus dem Album vorgetragen und so die ganze Aufmerksamkeit ihrerer Fans auf sich gezogen. Die Erwartungen sind also sehr groß. Als sie dann am 19. März einen Ausschnitt aus dem Musikvideo veröffentlichten, rufen alle Fans, dass sie nun nicht länger warten könnten. Sie sind einfach gespannt.

Die Single wird genau am 1. April erscheinen.