New Wrap ist Spezialist für Lebensmittelverpackung

New Wrap ist ein koreanisches Unternehmen, das eine neue Kultur für die Lebensmittelverpackung anführt. Firmenchef Lee Jong-gwon:





Das 2005 gegründete Unternehmen New Wrap ist ein Produzent von Verpackungsmaterial für Lebensmittel, darunter Polyethylen-Verpackungen, Hygienehandschuhe, Reißverschlusstaschen, Papierfolie und umweltfreundliche Verpackungen. Zum ersten Mal in der Industrie erwarb New Wrap drei Zertifikate einschließlich eines Kohlenstoff-Emissionszertifikats und des SQF 2000, was einer von sechs Standards ist, die von der Global Food Safety Association anerkannt werden. SQF steht für Sicherheits-Qualitätslebensmittel. Es ist ein Zertifikat für die Lebensmittel-Qualitätskontrolle. Auch wurde das Unternehmen zum ersten Hersteller umweltfreundlicher Verpackungsprodukte.





Als Anbieter von Küchenwaren vereint New Wrap zahlreiche “Erstmalig”-Titel. Zum ersten Mal in der Industrie erwarb die Firma 2011 das Karbon-Label-Zertifikat. Es folgten 2013 die SQF-Zertifizierung und weitere Umweltzertifikate wie EL727 und EL606:





In Korea entwickelten sich Anfang der 2000er Jahre große Verbrauchermarktketten, die zweistellige Wachstumsraten aufwiesen. Damals lieferten viele kleine Hersteller ihre Waren an die traditionellen Märkte oder an Großhändler, weil sie nicht wussten, wie die Vertriebsindustrie funktioniert. Doch dachte ich, dass Qualitätsprodukte von kleinen Firmen in die Discountläden eintreten könnten, wenn sie ihr Design und die Verpackung verändern. Ich war zuversichtlich, dass dieses Geschäft laufen wird.





Lee war früher bei einer Lebensmittelverpackungsfirma für den Verkauf zuständig. Anfang der 2000er sorgten die großen Discounter in Korea für radikale Veränderungen im Vertriebsbereich. Damit stieg auch die Nachfrage nach Privatmarken- oder PB-Produkten. Lee erkannte den neuen Trend und startete sein eigenes Unternehmen. Damals gab es Plastikverpackungen in nur zwei Größen – 20 und 30 Zentimeter. Sein Unternehmen bot eine neue Größe von 25 Zentimetern an. Bei einer großen Supermarktkette erhielt es seinen eigenen Platz. Doch Lee investierte den Gewinn in Maschinen, um die Produktivität zu erhöhen. Gegenwärtig produziert die Firma über 100 Arten von Lebensmittelverpackungen:





Konventionelle Plastikverpackungen lassen sich manchmal nicht gut ausrollen, und die Verbraucher verletzen sich oft an den Händen wegen der Metallschneide. Auch haften sie nicht gut. Die patentierte Verpackung New Sliding Cutter Wrap löste diese Mängel. Die Unterstützungsvorrichtung im Verpackungsbehälter erlaubt es, dass die Verpackung sich leicht abwickeln lässt. Die Plastikschneide, keine Metallschneide, ist an der Verpackung angebracht, damit sie sich weicher und sicherer abtrennen lässt. Auch haftet sie gut an der Oberfläche verschiedener Materialien. Das Produkt kam im Markt gut an.





Das Unternehme hat bei der Entwicklung die Meinung der Verbraucher berücksichtigt. Neben der Plastikschneide gibt es oben auf dem Behälter eine Anti-Rücklaufbeschichtung, die verhindert, dass die Verpackungsschicht wieder zurückrollt:





Ich habe mir gerolltes und perforiertes Toilettenpaper in einem Badezimmer angesehen, und ich fragte mich, wenn Plastikverpackungen auf diese Weise produziert werden könnten, wäre es einfacher, eine Schicht abzureißen. Doch die Kosten spielten eine Rolle. Verpackungen sind ein Einwegprodukt. Selbst ein Preisanstieg um 10 Prozent wird die Verbraucher davon abhalten, sie zu kaufen. Es war möglich, Verpackungen zu produzieren, die sich Stück für Stück abtrennen lassen. Doch der Profit wäre nur 60 Prozent desjenigen der früheren Modelle, und es gab viele Fehler. Ich beschloss also, die Größe der Verpackungsrolle um 30 Prozent zu reduzieren. Eine kleinere Rolle beudeutete einen kleineren Verpackungsbeutel und eine kleinere Außenhülle, was für eine Senkung der Logistikkosten sorgte. Wir konnten das neue Produkt ohne Preisaufschlag einführen.





Die bequeme Verpackungsrolle, an denen sich die Beutel an der perforierten Linie abreißen lassen, wurde als eines der “Seoul Award Idea Products” ausgewählt:





Der Gebrauch von Einwegprodukten ist nicht hilfreich dabei, die Umwelt zu schützen. Immer mehr Verbraucher in den Industrieländern wollen umweltfreundliche Produkte. Unser Slogan “New Life, New Wrap” wurde also in “New Eco, New Life, New Wrap” umgewandelt. Für uns ist es äußerst wichtig, die Kundenbeschwerden ernst zu nehmen. Indem wir problemfreie Produkte herstellen, können wir zu einem Hidden Champion in der Industry werden. Wir hoffen, die Produkte von New Wrap werden in den Küchen weltweit unverzichtbar sein.