Heute begeben wir uns an die Westküste in die Provinz Süd-Chungcheong auf die Insel Anmyeondo. Anmyeondo, die Insel des sanften Schlafes, wie ihr Name wörtlich übersetzt lautet, ist die sechstgrößte Insel Koreas und liegt etwa 30 km südlich der Stadt Taean. Eine 200 m lange Brücke, die 1970 errichtet wurde, verbindet die Insel mit dem Festland. Drei Dinge gibt es, die der Insel Anmyeondo ihren ganz besonderen Reiz verleihen: die wunderschönen Sandstrände, die oftmals direkt angrenzenden dichten Kiefernhaine und die malerischen kleinen Fischerdörfer.





