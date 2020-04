BTS verschiebt wegen COVID-19 ihre Konzerte in den USA

ⓒ Big Hit Entertainment

Die K-Pop-Boyband BTS hat aufgrund der COVID-19-Pandemie die Konzerte in den USA als Teil ihrer Welttournee „Map of the Soul Tour“ verschoben.





Die Konzerte in den USA waren ursprünglich für den Zeitraum vom 25. April bis zum 6. Juni geplant gewesen, doch die Gruppe entschied sich für die Verschiebung auf einen späteren Termin.





Die Gruppe sagte auch die Konzerte in Seoul ab, die Mitte April stattfinden sollten. Laut ihrer Agentur Big Hit arbeite man nun daran, neue Termine für die Konzerte in Seoul zu finden.