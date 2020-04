Schuljahr beginnt erstmals mit Online-Unterricht

ⓒYONHAP News

Angesichts der Ausbreitung des Coronavirus beginnt in Südkorea das neue Schuljahr erstmals online.





Das zentrale Hauptquartier für Katastrophenschutz und das Erziehungsministerium teilten am Dienstag mit, man habe das aktuelle Ausmaß der Epidemie und Möglichkeiten einer Infektionskontrolle überprüft und sei zu der Einschätzung gelangt, dass Präsenzunterricht noch nicht möglich sei.





Für die älteren Jahrgänge an den Oberschulen und Mittelschulen beginnt das Schuljahr am 9. April mit Online-Unterricht. Die übrigen Stufen werden der Reihe nach am 16. und 20. April das neue Schuljahr im virtuellen Klassenzimmer beginnen.





Gewöhnlich beginnt das neue Schuljahr nach den Winterferien Anfang März. Der Schulbeginn wurde wegen Covid 19 mehrmals verschoben. Aus diesem Grund hat das Erziehungsministerium beschlossen, die gesetzlich vorgeschriebenen Unterrichtstage je nach Jahrgangsstufe um 13 bis 19 Tage zu reduzieren. Der Termin für die Hochschulaufnahmeprüfung wurde ebenfalls um zwei Wochen auf den 3. Dezember verschoben .





In den ersten zwei Tagen nach dem Online-Schulstart sollen sich die Schüler und Lehrer an den Fernunterricht gewöhnen können. Die Schüler lernen während der Zeit den richtigen Umgang mit der Lernplattform. Auch soll ihnen erklärt werden, wie die Anwesenheit überprüft und die Teilnahme am Unterricht bewertet wird. Eine Online-Zeremonie für den Schulbeginn ist ebenfalls geplant.





Untersuchungen an bisher 67 Prozent der Schulen ergaben, dass 170.000 Schüler keinen Computer, Laptop oder digitales Endgerät besitzen. Geräte im Besitz des Ministeriums und der Schulen sollen diesen Schülern zur Verfügung gestellt werden. Notfalls sollen auch die Computerräume an den Schulen desinfiziert und zugänglich gemacht werden.





Für Schüler mit einer Seh- oder Hörbehinderung wird der Online-Unterricht mit Untertiteln versehen, in Gebärdensprache übersetzt oder um Lernmaterial in Blindenschrift ergänzt.