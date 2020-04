Offizieller Wahlkampf für Parlamentswahl beginnt

ⓒYONHAP News

In Südkorea hat am Donnerstag der offizielle Wahlkampf für die Parlamentswahl am 15. April begonnen . Die Kandidaten können bis zum Vortag des Wahltags um Stimmen werben.





Lee Nak-yon, der frühere Ministerpräsident und Spitzenkandidat der regierenden Minjoo-Partei Koreas, startete seinen Wahlkampf damit, einen Gemischtwarenladen in seinem Wahlbezirk Jongno in Seoul aufzusuchen und Kleinhändler und -unternehmer zu treffen. Sein Kontrahent Hwang Kyo-ahn, Chef der führenden Oppositionspartei Vereinte Zukunftspartei, gab am Mittwochabend auf dem Gwanghwamun-Platz in Seouls Stadtzentrum eine Pressekonferenz und verkündete seine Entschlossenheit, die Wahl zu gewinnen.





Auch die kleineren Parteien sind in den Wahlkampf gestartet. Die Partei für ein besseres Auskommen der Menschen verkündete den Beginn ihrer Wahlkampagne auf dem Garak-Großmarkt für Agrar- und Fischprodukte in Seoul. Die Gerechtigkeitspartei startete in einem Bezirk in Incheon in den offiziellen Wahlkampf.





Bei der Parlamentswahl kommt gemäß der Wahlreform erstmals das Mixed-Member-Proportional-System zur Anwendung. Wegen der komplizierten Regelung lässt sich schwer voraussagen, wie sich die Parlamentssitze verteilen werden. Die Herabsetzung des Wahlalters auf 18 Jahre könnte ebenfalls ein wichtiger Faktor werden, der über den Ausgang der Wahl entscheidet.





Ziel der Wahlreform ist es, die Chancen der kleineren Parteien auf einen Einzug ins Parlament zu vergrößern, sodass auch Minderheitenmeinungen mehr Gehör geschenkt wird. Um das neue System zu ihrem Vorteil zu nutzen, bzw. gegenüber der politischen Konkurrenz nicht ins Hintertreffen zu geraten, gründeten die konservative Vereinte Zukunftspartei sowie die Minjoo Partei Koreas jeweils Blockparteien für Listenmandate. Es ist daher anzunehmen, dass auch diesmal die beiden etablierten Parteien die größten Stücke vom Wählerkuchen abbekommen.





In bisherigen Umfragen liegt die Regierungspartei leicht vorne.