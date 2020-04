ⓒ Getty Images Bank

Der gestrige Tag des gegenseitigen Veralberns sorgte hoffentlich für ein bisschen in dieser Zeit dringend gebrauchte Ablenkung. In der heutigen Sendung sprechen wir über unsere erfolgreichsten Strategien, unsere Mitmenschen in Korea auf spaßige Weise an der Nase herumzurühren, und ob und wie wir selbst schon mal ordentlich hereingelegt wurden.