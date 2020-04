Coolssha ist Spezialist für elektrische Zahnbürsten

ⓒ COOLSSHA

Coolssha ist ein koreanisches Unternehmen, das innovative elektrische Zahnbürsten herstellt. Firmensprecher Park Sang-jae:





Coolssha produziert elektrische Zahnbürsten mit der Vision, die öffentliche Gesundheit in der Ära der Hundertjährigen zu fördern. Als wir beschlossen, elektrische Zahnbürsten herzustellen, sagte jeder eine große Herausforderung voraus. Doch wir waren zuversichtlich wegen unseres Produkts. Wir betrieben Marktforschung, studierten die Verbraucherreaktion und wandten Patente an, um unsere Unternehmensphilosophie umzusetzen, nur perfekte Produkte auf den Markt zu bringen. Nach 15 Jahren harter Arbeit brachten wir schließlich 2017 unser erstes Produkt heraus.





Die Koreaner sehen gesunde Zähne traditionell als eine von fünf Segnungen im Leben. Es gibt zahllose Zahnbürsten, doch ist es selten, dass es 15 Jahre dauert, um etwas Neues auf diesem Gebiet zu entwickeln:





Die Menschen denken im Allgemeinen, dass das Zähneputzen eine simple Tätigkeit ist. Doch was Coolssha betrifft, so reinigen zur gleichen Zeit drei Bürsten die Zähne und den Bereich unterhalb der Gaumenlinie. Das ist eine ideale Methode zum Zähneputzen, die von Zahnärzten empfohlen wird. Die Nutzer könnten meinen, als ob dabei Zahnstein entfernt wird. Ein anderes Merkmal dieser Zahnbürste ist, dass sie ein Drittel der Zeit spart, die für Alternativen benutzt werden, weil die drei Bürsten die Zähne gleichzeitig reinigen. Andere Modelle bürsten die Zähne normalerweise an der Vorder- und Hinterseite sowie an ihren Spitzen. Doch Coolssha reinigt die drei Seiten zur gleichen Zeit, um die Putzzeit zu verringern.





Elektrische Zahnbürsten wurden anfangs für Menschen mit Behinderungen oder Ältere entworfen, die ihre Zähne wegen schwacher Hände nicht so gut putzen können. Es gibt zwei Arten von elektrischen Zahnbürsten. Rotierende Bürsten, die mit hoher Geschwindigkeit die Oberfläche der Zähne reinigen, sowie Schall-Zahnbürsten, die Luftblasen nutzen, die durch Vibration entstehen. Coolssha nahm einen weiteren Schritt und stellte drei Bürsten her, die simultan rotieren:





Wir haben mehrere Patente, darunter eines für die Technologie für die simultane Rotation und die Wechselbewegung. Es dauerte einige Zeit, um diese ausgefeilte Technologie zu entwickeln und zu vermarkten. Oberflächlich betrachtet, ist es schwierig, die hohe Technologie für das schnurlose Ladesystem, die Vermeidung der Überladung und den hohen Grad der Wasserfestigkeit zu erkennen. Es wird mit einer IPX7-Abdichtung bewertet.





ⓒ COOLSSHA

Wenn die zwei Bürsten an jeder Seite sowie eine im Zentrum die Zähne berühren, bewegen sie sich in horizontaler Lage hin und her und reinigen sie zur gleichen Zeit in vertikaler Richtung. Sie decken die Zähne damit an drei Seiten ab. Deshalb wird sie auch automatische Zahnbürste genannt. Die zwei ersten Bürsten drehen sich 240 Mal und wechseln sich 1480 Mal in der Minute ab. Die Bürste im Zentrum macht das 740 Mal pro Minute. Das Unternehmen meldete internationale Patente dafür in 27 Ländern an:





Bald nach der Einführung unseres Produkts nahmen wir an einer Elektronik-Messe in Tokio teil, wo wir auf Vertreter des französischen öffentlichen Senders France 5 trafen. Unser Produkt wurde auf dessen Programm “Le Magazine de la Santé” (Gesundheitsmagazin) gezeigt, und die Diskutanten lobten das innovative Produkt. Wir begannen 2018 damit, unsere Produkte zu exportieren. Sie können in Japan und Taiwan erworben werden, und wir verhandeln, um unsere Produkte an Amazon Europe zu verkaufen.





In nur einem Jahr nach der Markteinführung nahm das Produkt von Coolssha in Korea einen großen Marktanteil ein:





Coolsshas Online-Marktanteil in Korea schnellte auf 42 Prozent hoch. Die Mundpropaganda spielte dabei eine große Rolle, und wir glauben, dass unsere Produkte die Erwartungen der Verbraucher vollständig erfüllen. Die Produkte sind auch in Läden einschließlich Duty-free-Shops und lokaler Elektronikläden wie Himart, Samsung Digital Plaza und Electro Land zu finden. Zurzeit entwickelt Coolssha ein aufgerüstetes Produkt. Es wird hoffentlich eine neue Sensation im einheimischen Markt und auf den Auslandsmärkten schaffen.