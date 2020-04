Regierung will wegen Pandemie private Haushalte unterstützen

ⓒ YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat beschlossen, Menschen mit “Nothilfe-Geldern” zu unterstützen, um die wirtschaftlichen Schwierigkeiten durch die Covid-19-Pandemie zu bewältigen. Die Maßnahme soll in erster Linie helfen, den Binnenverbrauch anzukurbeln. Zum Thema sagt der Direktor des Real Good Economic Institute, Lee In-chul:





Beim dritten Treffen des Nofall-Wirtschaftsrats unter Vorsitz von Präsident Moon Jae-in in der vergangenen Woche entschied die Regierung, eine Million Won, oder 820 Dollar, für jeden Haushalt mit vier oder mehr Mitgliedern in den 70 Prozent der unteren Einkommensgruppe anzubieten. Die Zahlungen sollen für Haushalte mit weniger Mitgliedern geringer ausfallen. Ein Ein-Personen-Haushalt soll 400.000 Won, eine zweiköpfige Familie 600.000 Won und ein Drei-Personen-Haushalt 800.000 Won erhalten. Das Geld soll in Form von Geschenkgutscheinen oder digitaler Währung mit einem Ablaufdatum vergeben werden. Die Covid-19-Pandemie zwingt die Regierung, den Menschen direkt Geld auszuzahlen. Das ist der erste Bargeldzuschuss durch die Regierung seit ihrer Gründung, und er zeigt, dass es die bisher schwerste Krise ist. Die Regierung bezweckt damit dreierlei: die Unterstützung des Lebensunterhalts, die Ankurbelung des Verbrauchs und die Tröstung der Menschen.





Unter dem Plan, der am 30. März angkündigt wurde, sind 70 Prozent der Haushalte im Land oder mehr als 36 Millionen Menschen für den Erhalt der Zahlungen berechtigt. Das Programm kostet 9,1 Billionen Won, oder 7,4 Milliarden Dollar. Zahlreiche Länder handeln ähnlich, um sich gegen die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie zu stemmen:





Immer mehr Länder leisten finanzielle Hilfe für ihre Bürger, um die wirtschaftlichen Auswirkungen der Covid-19-Krise abzumildern. Das aktivste Land sind die USA. Präsident Donald Trump unterzeichnete ein 2,2 Billionen Dollar schweres Konjunkturprogramm für die Unterstützung von Einzelpersonen und Unternehmen. Unter dem Rettungsplan soll jeder Erwachsene 1200 Dollar erhalten. Auch forderte Trump weitere Ausgaben von 2 Billionen Dollar für die Infrastruktur.





Bereits im Februar hatte die Hongkonger Regierung jedem ständigen Einwohner über 18 Jahre eine Bargeldauszahlung von 10.000 Hongkong-Dollar versprochen. Am 12. März verkündete die australische Regierung, 750 australische Dollar jedem Geringverdienenden zu geben. Auch Japan plant wirtschaftliche Notfall-Maßnahmen einschließlich Bargeldzahlungen innerhalb dieses Monats. Die Länder haben aus Furcht vor einer weiteren Verbreitung der Infektionskrankheit Reisebeschränkungen verhängt. Der wirtschaftliche Abschwung wirkte sich bereits negativ auf die internationalen Finanzmärkte aus, die beispiellose Schwankungen erleben. Da Südkorea in hohem Maße vom Außenhandel abhängig ist, leidet das Land unter den wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie besonders stark. Der Tourismus sowie die Luftfahrt- und Schifffahrtindustrie sind direkt betroffen, während die Auto-, Display- und Smartphone-Hersteller Unterbrechungen der Produktion und der Lieferungen aufgrund von vorläufigen Fabrik-Schließungen hinnehmen müssen. Viele Läden mussten wegen des Kundenrückgangs schließen. Doch inwieweit ist die Nothilfe der Regierung effektiv?





Die Nothilfe im Wert von 9,1 Billionen Won macht 0,5 Prozent des nominalen Bruttoinlandsprodukts Koreas von 1,9 Trillionen Won im vergangenen Jahr aus. Finanzminister Hong Nam-ki sagte, die Geschenkcoupons werden die Menschen zu Ausgaben bewegen, so dass der Inlandsverbrauch gefördert wird. Die Regierung erwartet, dass die Finanzhilfe für Familien effektiver ist, den Verbrauch zu stimulieren. Der erste Nachtragshaushalt der Regierung sah Kaufgutscheine für Haushalte mit niedrigem Einkommen und eine Entlastung bei den Beiträgen für die Sozialversicherungen vor. Sie sind auch berechtigt für die jüngste Katastrophenhilfe, so dass der Effekt zur Förderung der Ausgaben größer sein wird. Normalerweise führt ein Nachtragsbudget von etwa 10 Billionen Won dazu, dass die Wirtschaft um weitere 0,2 Prozentpunkte wächst. Der Virusausbruch könnte im schlimmsten Fall zu einem negativen Wachstum in diesem Jahr führen.





Die finanziellen Nothilfemaßnahmen werden zuerst Selbstständigen sowie Inhabern von kleinen Läden Nutzen bringen und dann auch großen Unternehmen zugute kommen, um wirtschaftliche Effekte zu erzeugen. Doch gibt es die Sorge um die finanzielle Solidität:





Der Schlüssel ist, die Mittel für die Nothilfe-Gelder zu sichern. Die Zentralregierung und die lokalen Regierungen werden die Last im Verhältnis von 8:2 schultern. Die Regierung sagt, dass sie durch Budget-Einsparungen einen Teil der Kosten für das Hilfspaket decken will. Doch wird sie am Ende Anleihen ausgeben müssen. Die Regierung hat bereits beschlossen, mehr als 10 Billionen Won in staatlichen Anleihen zu verkaufen, um den ersten 11,7 Billionen Won schweren Nachtragshaushalt zu finanzieren. Die Bonds werden als Staatsschulden gesehen, und die Schuldenquote zum BIP wird wahrscheinlich 40 Prozent übersteigen. Die Schulden sollten durch unsere Steuergelder und das unserer Kinder bezahlt werden.





Zur Finanzierung der neuen Nothilfe für die privaten Haushalte will die Regierung einen zweiten Nachtragshaushalt ins Parlament einbringen. Die Staatsschulden in diesem Jahr könnten dadurch auf 820 Billionen Won, oder 670 Milliarden Dollar, steigen:





Die ganze Welt hat in einen Notfallmodus gewechselt, um diese beispiellose Krise zu bewältigen. Viele stimmen zu, dass die Regierung ihren Finanzplan rasch umsetzen und Präventionsmaßnahmen ergreifen sollte, um die Situation unter Kontrolle zu bringen. Das Nothilfe-Geld wird frühestens im Mai an die Menschen ausgezahlt. Es ist unsicher, ob dieses einmalige Förderpaket genug ist, um die finanzielle Last der Haushalte zu verringern.