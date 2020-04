Kirschblüten in Jinhae

ⓒ YONHAP News

Heute fahren wir in die Provinz Süd-Gyeongsang in die Hafenstadt Changwon, genauer gesagt in den Ortsteil Jinhae. Was gibt es denn hier zu sehen, dass wir den weiten Weg aus Seoul bis hierher ganz nach unten an die Südküste Koreas auf uns nehmen? Es sind: die Kirschblüten. Es ist Frühling, die Zeit der Kirschblüte hat begonnen und nirgends in ganz Korea gibt es so viele Kirschbäume wie hier in Jinhae, rund 360000 Kirschbäume, ein gewaltiges Meer von schneeweißen Blüten, das die ganze Stadt durchflutet. Jedes Jahr zu dieser Zeit findet hier das Jinhae Gunhangje, das große Marinefest von Jinhae statt, das stets den Rahmen für die Kirschblüten-Attraktion bildet und jedes Jahr rund zwei Millionen Besucher anlockt.