Mitglied von SUPERNOVA positiv auf COVID-19 getestet

SUPERNOVAs Bandleader Jung Yun-hak ist positiv auf das Coronavirus getestet worden.





Laut der offiziellen japanischen Webseite der Band wurde Jung am Dienstag letzter Woche getestet. Am darauffolgenden Tag wurde bei ihm das Coronavirus nachgewiesen. Er wurde in ein Krankenhaus in Seoul eingeliefert und konzentriert sich nun auf seine Genesung.





SUPERNOVA ist in Japan als „Choishinsei“ bekannt und dort seit 2007 aktiv. Jung war neben der Band auch als Schauspieler und Musicaldarsteller in Japan tätig.