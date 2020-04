BOL4 jetzt nur mit einem Mitglied

ⓒ YONHAP News

Woo Ji-yoon von Bolbbalgan 4 (BOL4) hat beschlossen die Band zu verlassen. Als Grund nannte sie Sorgen über die zukünftige Richtung ihrer Karriere.





In einem handgeschriebenen Brief dankte Woo, die in der Band als Gitarristin und Backgroundsängerin aktiv war, ihren Fans und gab zu, dass sie bereits seit einiger Zeit darüber nachgedacht habe, die Band zu verlassen.





Laut der Agentur von BOL4 wird die Band unter demselben Namen mit Ahn Ji-young als alleiniges Mitglied weiter bestehen bleiben, ohne neue Mitglieder anzuwerben. Die Agentur deutete zudem an, dass ein neues Album von BOL4 im Mai erscheinen werde.