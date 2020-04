China beendet Isolation von Wuhan

ⓒ YONHAP News

Nach 76 Tagen Isolation wurde der Lockdown für Wuhan beendet. Heute am Mittwoch wurde die seit mehr als zweieinhalb Monaten abgeriegelte Metropole in der Provinz Hubei, wo im Januar der erste Coronafall nachgewiesen worden war, wieder geöffnet.





Mit dem Ende der Massenquarantäne dürfen Autos nun aus der Stadt rausfahren und Bewohner dürfen wieder mit dem Zug reisen. Schon in den vergangenen Tagen wurden die Einschränkungen innerhalb der Stadt allmählich gelockert. Gesunde Bewohner durften seit dem 25. März wieder auf die Straßen. Die Stadt durften sie jedoch nicht verlassen. Nun wurden auch die letzten Beschränkungen der Bewegungsfreiheit für die elf Millionen Bewohner aufgehoben.





In den 76 Tagen der Isolation starben in Wuhan 2.571 Menschen an Covid-19. Dies sind rund 70 Prozent aller Todesfälle aufgrund des Coronavirus in China. Experten befürchten, dass die Bewohner der Stadt auch nach der Aufhebung der Sperre eine ganze Zeit lang an einem psychischen Trauma leiden werden.





Trotz des Endes der Abriegelung ist die Stimmung noch angespannt. Bewohner, die ein öffentliches Verkehrsmittel nutzen wollen, müssen sich über die Online-Bezahldienste WeChat Pay oder Alipay ausweisen, und in einer Corona-Gesundheits-App auf ihrem Handy einen grünen Code nachweisen können. Die Bewohner müssen außer Haus Mundschutzmasken tragen.





CNN zufolge befürchten Virologen, dass die rasche Normalisierung des Alltags in China schwere Folgen haben könnte. Während den Feiertagen zum chinesischen Totengedenktag vom 4. bis 6.April wimmelte es in Peking und Touristenorten landesweit bereits von Menschen. Der Berg Huang Shan in Anhui wird von Ausflüglern regelrecht bevölkert.





Die japanische Regierung hat unterdessen wegen der deutlichen Zunahme der Zahl der Corona-Infektionen in dem Land für sieben Gebiete den Ausnahmezustand verhängt. Die Maßnahme gilt ab dem heutigen Mittwoch zunächst für einen Monat. Betroffen sind neben Tokio die drei Nachbarprovinzen Chiba, Kanagawa und Saitama sowie Osaka, Hyogo und Fukuoka.