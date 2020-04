Taiwan spendet zehn Millionen Mundschutzmasken

ⓒ Getty Images Bank

Taiwan spendet medizinische Güter an besonders von der Corona-Pandemie betroffene Länder.





In der Corona-Krise-Hilfe aus Taiwan sind zehn Millionen Mundschutzmasken inbegriffen, wie die „Southchina Morning Post“ berichtete. Sieben Millionen Masken sollen EU-Staaten wie Italien, Spanien und Deutschland erhalten, zwei Millionen gehen in die USA und eine Million an weitere 15 Länder, mit denen Taiwan diplomatische Beziehungen unterhält.





Taipei hatte mit strengen Maßnahmen in der Anfangsphase der Epidemie das Virus effektiv unter Kontrolle gehalten. Bei der Corona-Bekämpfung gilt die Inselrepublik damit als Vorbild. Die Regierung Taiwans schätzte das Coronavirus als einigermaßen erfolgreich bekämpft ein und will nun betroffene Länder unterstützen. Präsidentin Tsai Ing-wen sagte, Pandemien könnten von keinem Land alleine bekämpft werden. Sie versprach großzügigere Hilfen in der Zukunft. Dem taiwanesischen Außenministerium zufolge haben 35 Länder um die Zusammenarbeit bei der Covid-19-Bekämpfung gebeten.





Die USA reagierten wohlwollend auf Taiwans Bemühungen. Der Nationale Sicherheitsrat bedankte sich über Twitter für die Unterstützung und Kooperation. Auch Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, dankte Taiwan über Twitter für die Spende.





Peking, das Taiwan als abtrünnige Provinz betrachtet und international isolieren will, zeigte sich eher verstimmt. Die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums Hua Chunying sagte, Washington und Taipei nutzten die Corona-Krise aus, um ein politisches Spiel zu treiben. Sollten damit Chinas Interessen verletzt werden, werde Peking dies nicht dulden.