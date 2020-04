Samsung und LG Electronics mit überraschendem Betriebsgewinn

ⓒYONHAP News

Inmitten der Corona-Krise haben die südkoreanischen Elektronikriesen Samsung und LG Electronics im Auftaktquartal die Markterwartungen übertreffende Betriebsgewinne erzielt.





Samsung rechnet mit einem Umsatz von 55 Billionen Won (etwa 45 Milliarden Dollar) und einem operativen Gewinn von 6,4 Billionen Won (5,2 Milliarden Dollar) im ersten Vierteljahr. LG verbuchte nach vorläufigen Schätzungen einen Umsatz in Höhe von 14,7 Billionen Won (14,5 Milliarden Dollar) und einen Betriebsgewinn von 1,9 Billionen Won.





Im Vorquartalsvergleich schrumpften Samsungs Umsatz und Betriebsgewinn um jeweils 81 Prozent und 10,6 Prozent. Verglichen mit dem ersten Quartal des letzten Jahres legte das Unternehmen bei Umsatz und Betriebsgewinn jeweils um 4,9 Prozent und 7,2 Prozent zu.

In dem Quartalsausblick werden die Ergebnisse der einzelnen Geschäftszweige zwar nicht gesondert aufgeführt, in der Branche wird der mit Halbleitern erzielte Umsatz aber auf 17 Billionen Won geschätzt. Der Betriebsgewinn betrage schätzungsweise vier Billionen Won. Für die Mobil-Sparte wird ein operativer Gewinn von etwa zwei Billionen Won erwartet.





Samsung Electronics konnte in der Corona-Krise vom Trend zur Heimarbeit und einer damit verbundenen höheren Nachfrage nach Halbleitern profitieren. LG verdankt seine gute Bilanz der gewöhnlich zu Jahresanfang hohen Nachfrage nach Elektrohaushaltsgeräten sowie dem Umstand, dass der Umsatz, den das Unternehmen in China erwirtschaftet nur einen Anteil von fünf Prozent hat.





Im laufenden Quartal könnten sich jedoch die Auswirkungen der Corona-Krise stärker in den Konzernbilanzen niederschlagen. Vor allem Verbraucherelektronik wie Smartphones und Fernseher werden sich mit hoher Wahrscheinlichkeit durch den Corona bedingten Lockdown in den wichtigen Absatzmärkten schlechter verkaufen lassen. LG Electronics erzielt in Nordamerika und Europa jeweils 30 Prozent und 50 Prozent seiner Auslandsumsätze. Beide Regionen sind zurzeit am schwersten von der Corona-Epidemie betroffen.