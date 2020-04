Südkorea will Einreise von Ausländern einschränken

ⓒYONHAP News

Südkorea hat beschlossen, die Einreise von Ausländern einzuschränken.





Demnach wird die Visumfreiheit für Länder, die wegen der Corona-Pandemie die Einreise aus Südkorea verbieten, ausgesetzt.





Ministerpräsident Chung Sye-kyun sagte bei einer Sitzung des Hauptquartiers für Katastrophenschutz am Mittwoch, die auf gegenseitiger Vereinbarung beruhende Visumbefreiung sowie das visumfreie Reisen für Bürger von Ländern, die eine Einreise von Südkoreanern verbieten, werde bis auf Weiteres gestoppt. Die Einreise von Ausländern in nicht dringenden Fällen werde ebenfalls weiter eingeschränkt. Zwar werde das Prinzip der Offenheit gewahrt, nach dem Prinzip der Gegenseitigkeit wolle Südkorea seine Vorschriften aber ebenfalls verschärfen, so Chung.





Die Maßnahme gilt ab dem 13. April. Nach Angaben des Außenministeriums sind 90 Länder davon betroffen. Staatsbürger aus diesen Ländern, die Südkorea besuchen wollen, müssen sich an einer koreanischen Auslandsvertretung ein Visum ausstellen lassen. Laut einem hochrangigen Mitglied des Außenministeriums handele es sich bei der Regelung insofern um keinen Einreisestopp. Die Maßnahme sei aus der Notwendigkeit heraus getroffen worden, angesichts einer zunehmenden Zahl von importierten Fällen von Corona-Infektionen strenger kontrollieren zu müssen.





Die Zahl der täglich erfassten Neuinfektionen geht in Südkorea zurück. Am Donnerstag wurden 39 neue Covid-19-Fälle bestätigt. Seit Mitte Februar ist die Zahl der Neuinfektionen an einem Tag damit erstmals unter 40 gefallen. Gleichzeitig stieg der Anteil der importierten Infektionsfälle jedoch stetig an. Von den 39 gemeldeten neuen Infizierten am Donnerstag waren 23 aus dem Ausland gekommen.