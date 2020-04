Kim Jong-uns Schwester hat größere politische Rolle

ⓒ YONHAP News

Die jüngere Schwester des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un, Kim Yo-jong, hat sich zu einer einflussreichen polistischen Figur im kommunistischen Regime entwickelt. Im vergangenen Monat kritisierte sie als erste Vizedirektorin der Arbeiterpartei das Präsidialbüro in Südkorea. Später verkündete sie, dass US-Präsident Donald Trump einen Brief an ihren Bruder geschickt habe. Ihr politisches Gewicht scheint sich zu einem Punkt verstärkt zu haben, an dem sie sich über die innerkoreanischen Beziehungen und das Verhältnis zu den USA äußern kann. Zum Thema sagt der politische Kommentator Choi Young-il:





Kim Yo-jong ist Mitglied der ersten Familie in Nordkorea, der sogenannten Baekdu-Blutlinie. Diese bezieht sich auf die Familienlinie des Staatsgründers Kim Il-sung. Sie ist dafür bekannt, die einzige Person im Regime zu sein, die offen zu Kim Jong-un spricht und ihm harte Wahrheiten ins Gesicht sagt. Sie zog die Aufmerksamkeit der Südkoreaner auf sich, als sie Südkorea als Sondergesandte vor den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang besuchte. Sie traf auch Präsident Moon Jae-in und übergab ihm einen Brief ihres Bruders. Während die USA davon ausgehen, dass sie 1989 geboren wurde, vermutet man in Südkorea, dass 1987 oder 1988 ihr Geburtsjahr ist. Es ist unklar, wie alt sie tatsächlich ist.





Das Vereinigungsministerium in Seoul vermutet, dass Kim 1987 geboren wurde. Wenn das stimmt, dann wurde sie im Alter von 25 Jahren Mitglied der Obersten Volksversammlung, mit 27 ein Mitglied des Zentralkomitees der Arbeiterpartei und mit 28 eine Politbüro-Kandidatin. Am 1. Januar dieses Jahres wurde sie zur Vizedirektorin der Partei ernannt:





Beim Gipfeltreffen zwischen Kim Jong-un und Trump in Hanoi im Februar des vergangenen Jahres stand Kim Yo-jong an der Seite ihres Bruders und kümmerte sich um Protokollfragen. Vor der Ankunft in Vietnam wurde sie beobachtet, wie sie bei einer Rauchpause ihres Bruders den Aschenbecher hielt. Ihre Assistentenrolle zog große Aufmerksamkeit auf sich. Sie assistierte Kim Jong-un auch im Juni des vergangenen Jahres, als er mit den Präsidenten Südkoreas und der USA im Grenzdorf Panmunjom zusammenkam. Im selben Monat war sie auch dabei, als ihr Bruder den chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Pjöngjang traf. Im August war sie zusammen mit Kim Jong-un beim Test eines großen Mehrfachraketenwerfers vor Ort. Zuletzt begleitete sie ihren Bruder am 21. März, als er den Test einer taktischen Lenkwaffe kontrollierte. Kurz, sie demonstriert klar ihre Präsenz in diplomatischen, militärischen und politischen Bereichen.





Zum ersten Mal wurde am 3. März eine Erklärung in ihrem Namen veröffentlicht, als sie das südkoreanische Präsidialamt als “mental angeschlagen” beschimpfte. Am 22. März teilte sie mit, dass Trump ihrem Bruder einen Brief geschickt habe. Sie äußerte sich in einer Erklärung über die Zukunft der Beziehungen zu den USA:





Kim Yo-jong weiß besser als jeder andere, was der Machthaber denkt, und sie ist eine der wenigen Personen, denen er vertrauen kann. Sie ist vielleicht sogar die einzige Person, die einen Einfluss auf die Entscheidungen ihres Bruder mit gleichen Stellenwert hat. Früher galten mehrere Personen als die Nummer zwei in Nordkoreas Militär oder in der Politik. Doch Kim Yo-jong ist die einzige Person, die ihre öffentlichen Auftritte wirsksam durchführt. In gewissem Sinn ist sie das andere Selbst von Kim Jong-un.





Bei einer Plenarsitzung des Zentrakomitees der Arbeiterpartei Ende des vergangenen Jahres wechselte Kim Yo-jong wahrscheinlich von der Propagandaabteilung zur Abteilung für Organisation und Weisung, die als die mächtigste in der Partei gilt:





Wenn wir uns die Frage stellen, “wer wird Nordkorea im Fall des Todes des Machthabers regieren?”, dann lautet die Antwort: seine Schwester. Kim Yo-jong ist die einzige Person, die ihren Bruder ersetzen kann. Ich denke, sie wird in Zukunft mehr Verantwortung übernehmen, und Nordkorea wird von zwei Geschwistern angeführt.





Ihr Status ist so stark geworden, dass die Nordkoreaner oft sagen: “Alle Wege führen zu Genossin Yo-jong”:





Kim Yo-jong hat nie die Seite des Machthabers seit seiner Machtübernahme nach dem Tod ihres Vaters und früheren Herrschers Kim Jong-il verlassen. Beide verbrachten zusammen ihre Schulzeit. Für Kim Jong-un ist seine Schwester vermutlich die einzige Person, mit der er regelmäßig spricht und der er vertraut. Er hat natürlich eine Frau und Kinder. Doch denke ich, dass sein Vertrauen in seine Schwester so groß ist, dass er sich auf eigene Aufgaben konzentrieren kann, und sie wichtige Dinge erledigen lässt.





Aufmerksam wird bei der geplanten Frühjahrssitzung des nordkoreanischen Parlaments am Freitag beobachtet, ob Kim Yo-jong einen besonderen Titel erhält:





Nordkorea hat noch kein neues diplomatisches Team für Verhandlungen mit den USA zusammengestellt. Washington sagt, dass ein Dialog noch immer möglich ist. Auch Pjöngjang würdigt die engen Beziehungen zwischen Trump und Kim Jong-un. Doch die persönlichen Beziehungen der beiden haben Grenzen. Bei der nächsten Sitzung der Obersten Volksversammlung könnte Nordkorea Kim Yo-jong als offizielle diplomatische Vermittlerin für die USA vorstellen, etwa so wie Trumps Tochter Ivanka als enge Helferin für Trump dient.