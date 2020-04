ⓒ KBS

Mit dem Beginn des Frühjahrs füllen sich in Südkorea auch die Friseursalons. Der Betrieb eines solchen Salons gehört zu den beliebtesten Unternehmensbereichen für Personen, die ein eigenes Geschäft starten wollen. Nach Angaben der nationalen Steuerbehörde gab es 2017 etwa 66.000 Friseursalons im Land. Doch nach Schätzungen der Branche lag die Zahl bei 80.000. Wie sehen Friseursalons in Nordkorea aus? Dazu sagt die aus Nordkorea stammende Reporterin Kang Mi-jin von der Internetzeitung Daily NK in Seoul:





Nachdem ich nach Südkorea gekommen war, war ich überrascht, einzelne Geschäftsleute zu sehen, die große Friseursalons betrieben und selbst Zweigstellen errichteten. Das ist in Nordkorea anders, wo die Barbier- und Friseurläden zu staatlichen Organisationen gehören. Private Friseure gibt es im Norden zwar auch, doch viele betreiben ihren Laden nicht offiziell. Sie bringen kein Schild an. Sie bewegen sich von Ort zu Ort.





Die staatlichen Friseursalons in Nordkorea werden meistens von Menschen aufgesucht, die über 40 Jahre alt sind. Sie befolgen eher Stilrichtlinien der Regierung, statt jüngsten Modetrends zu folgen. An den Wänden der Läden werden Haarfrisur-Standards gezeigt, die von der Regierung empfohlen werden:





Friseursalons im Norden haben Poster oder Bücher, die die gewünschten Frisuren abbilden. Während die Studenten in Südkorea ihren eigenen Stil haben, haben die Studenten in Nordkorea eher einen einheitlichen Frisurstil, so dass jeder erkennen kann, dass sie an der Universität sind. Studentinnen zum Beispiel haben einen Bubikopfstil und sie legen ihr Haar hinter die Ohren. Sie haben natürliches Haar ohne Dauerwelle, und sie teilen ihr Haar nach rechts. Frauen im mittleren Alter haben meistens kurzes Haar, da sie viel Zeit in der Küche verbringen.





Die jüngeren Menschen in Nordkorea bevorzugen die privaten Friseursalons, die eher auf ihren Geschmack eingehen. Auch können sie zum Beispiel ihr Haar färben. Es wird angenommen, dass viele Nordkoreaner mittlerweile den Frisurentrends bei Schauspielern und Schauspielerinnen folgen wollen, die in eingeschmuggelten südkoreanischen Fernsehserien zu sehen sind:





Wenn ein Friseur die Haare einer Kundin in altmodischer, nordkoreanischer Form schneidet, wird sie beim nächsten Mal einen anderen Salon aufsuchen. Das ist besonders dann der Fall, wenn die Kundin ein Fan südkoreanischer Serien ist. Videos aus Nordkorea zeigen, dass viele Einwohner südkoreanische Frisurstile haben. Wenn eine südkoreanische Serie besonders populär ist, wird der Stil der Hauptdarstellerin schnell zu einem Hit in Nordkorea.





Als Vorbild in Sachen Mode einschließlich der Frisur gilt vielen Nordkoreanerinnern auch die Frau von Machthaber Kim Jong-un, Ri Sol-ju. Um sie nachzuahmen, müssen die Frauen in einen privaten Friseurladen gehen, die nicht billig sind:





Die Preise in den staatlichen Friseursalons sind ungeachtet des Haarstils auf 2000 nordkoreanische Won festgelegt. Doch kostet es 6000 bis 12.000 Won in privaten Läden. Da Nordkoreanerinnen seit 2010 großes Interesse an Schönheitsbehandlungen haben, verlangen einige private Shops 150.000 Won, was dem Preis für Dutzende Kilos Reis entspricht.





Am 28. Februar hieß es in der offiziellen nordkoreanischen Zeitung Minju Choson, dass einfache Frisuren wie Bubistil, ein Zopf oder geflochtenes Haar ideal für Frauen seien. Unter dem Titel “Angemessenes Kleid, elegante Frisur” wurden die Frauen aufgerufen, das Haar nicht lang zu tragen. Das Blatt behauptete, langes Haar könne sogar die Intelligenz beeinträchtigen:





In Nordkorea wird langes, locker getragenes Haar mit kapitalistischer Kultur verbunden. Ich denke, die Regierung ist um die potenzielle Wirkung davon auf die herrschende Ideologie besorgt. Sie glaubt, dass Mode und Frisur die Gedanken der Menschen spiegeln. Um die Menschen stärker zu kontrollieren, betont Nordkorea die Einheitlichkeit ordentlicher Frisuren.





Trotz der Kontrolle der Behörden gehen viele Nordkoreanerinnen in die privaten Friseurläden, auch wenn der Preis um bis zu 20 Mal höher ist. Die Zahl der privaten Salons steigt mittlerweile.