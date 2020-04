Interessante Suchwörter der letzten Tage

ⓒ YONHAP News, Changbi Publishers

Es gibt kaum Bereiche, die von der Corona-Krise nicht betroffen sind. Das bekommen besonders die Kinos zu spüren. Als Folge der Ausbreitung von Covid 19 ist die Zahl der Kinobesucher am Tag unter die Marke von 20.000 gefallen. Am Montag dieser Woche haben insgesamt 15.726 Personen in ganz Südkorea ein Kino besucht. Es ist das erste Mal seit dem Beginn der Erfassung der Zahl der Kinobesucher, dass diese Zahl am Tag unter die Marke von 20.000 gefallen ist. An die Spitze der Kinocharts rückte ´Ip Man 4: The Final´, Teil 4 der chinesischen Martial-Art-Filmreihe Ip Man. Aber auch dieser Film, der in 183 Kinos landesweit lief, lockte lediglich 2.718 Personen ins Kino. Der Kriegsfilm von Sam Mendes ´1917´ und der Film ´Judy´ von Rupert Goold über die US-amerikanische Filmschauspielerin und Sängerin Judy Garland mit Renée Zellweger in der Hauptrolle standen jeweils an zweiter und dritter Stelle. Beide Filme wurden lediglich von jeweils 1.907 und 1.412 Personen besucht. Die Sitze für die Top Ten-Filme der Kinocharts wurden lediglich zu 1 bis 2% verkauft. Das heißt, dass in einem Kino mit 100 Sitzen lediglich ein oder zwei Personen sitzen. Ein Mitarbeiter eines Multiplexkinos meinte, er wüsste nicht, wie weit der Absturz noch gehen werde. In diesem Monat liefen kaum bekannte neue Filme an. Daher werde sich die Lage in der nächsten Zeit kaum verbessern.





Viele Netzbürger trauerten um einen kleinen Jungen. Ein neunjähriger Junge, der mit seiner Familie auf der Insel Jeju lebte, ist am Montag dieser Woche gestorben, nachdem er sieben Menschen seine Organe gespendet hatte. Der Junge mit dem Nachnamen Go klagte am 1. April nach dem Abendessen plötzlich über Kopfschmerzen und fiel um. Er wurde sofort mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht, kam aber nicht mehr zu sich und wurde am 5. April für hirntot erklärt. Der Junge wurde 2010 auf Jeju als der letzte von drei Söhnen geboren. Er pfiff gern, und die Eltern wussten sofort, dass er auf dem Heimweg ist, wenn von weit her sein Pfeifen zu hören war. Er war musikalisch begabt und spielte im Schulorchester Horn. Für die Familie war es ein unbeschreiblich großer Schmerz, das kleine Kind zu verlieren, sie beschloss aber, nach seinem Hirntod seine Organe zu spenden. Die Familie habe sich dazu entschlossen, weil der Junge ein Kind war, das seine Freunde sehr mochte und mit ihnen alles teilte, so dass er bestimmt mit der Organspende einverstanden wäre, wenn er damit anderen Kindern neues Leben schenken könnte. Viele Netzbürger brachten im Internet ihre Trauer um den kleinen Jungen zum Ausdruck. Er habe durch die Organspende nicht nur sieben Kindern ein neues Leben geschenkt, sondern auch auf ihre Familien und viele unbekannte Menschen mit seiner Aufopferung einen positiven Einfluss ausgeübt. Der kleine Engel möge ewig in Frieden ruhen.





Die Aufmerksamkeit der Netzbürger zog auch die Nachricht auf sich, dass die japanische Übersetzung des Romans ´Mandel´ der Schriftstellerin Son Won-pyeong beim japanischen Buchhandlungs-Grand-Prix, einem japanischen Literaturpreis, in der Kategorie ausländische Romane mit dem ersten Preis ausgezeichnet worden ist. Bei dem 2004 ins Leben gerufenen Literaturpreis werden die Preisträger durch die direkte Abstimmung der Mitarbeiter von Buchläden ausgewählt. Die Kategorie ´Ins Japanische übersetzte ausländische Romane´ wurde 2012 neu eingeführt, und es ist das erste Mal, dass in dieser Kategorie kein Roman aus dem englischsprachigen oder europäischen Raum, sondern ein asiatischer Roman die Auszeichnung erhielt. ´Mandel´ ist ein Jugendroman, der vom besonderen Wachstum eines Jungen, der keine Gefühle empfindet, handelt. Der Roman erschien 2017, und davon wurden bisher im Inland über 400.000 Exemplare verkauft. In Japan erschien die Übersetzung im vergangenen Juli, und bis Ende des vergangenen Monats wurden etwa 35.100 Exemplare abgesetzt. Der Roman wurde auch in anderen Ländern wie Spanien, Vietnam, Taiwan, China und Thailand herausgegeben. Bis jetzt wurde mit insgesamt 15 Ländern ein Vertrag für Übersetzung und Export abgeschlossen. Die englischsprachige Version erscheint am 5. Mai in den USA. Die für den 7. April vorgesehene Preisverleihung wurde wegen der Corona-Krise abgesagt.