Die Statue des Friedens

ⓒ Jonas Borchers

Nataly Jung-Hwa Han ist Vorstandsvorsitzende des Koreaverbandes in Deutschland. Und sie ist eine Aktivistin für die sogenannten “Trostfrauen”. Im Museum des Koreaverbands in Berlin wird auf deren Geschichte aufmerksam gemacht. Und der Koreaverband arbeitet mit der Statue für den Frieden. In einer Vitrine in Berlin haben Schüler mit kleinen Modellen der Statue eine Art Mahnmal geschaffen. Am Weltfrauentag am 8. März 2020 ist in Frankfurt eine Statue des Friedens aufgestellt worden. Das “Treffen zweier Welten” hat Han Jung-Hwa in Berlin getroffen und mit ihr über die Statuen und Aufmerksamkeit für das Schicksal der “Trostfrauen” gesprochen.