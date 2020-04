Hyundai Sungwoo Solite ist Koreas führender Batteriehersteller

ⓒ hyundai sungwoo Solite

Das Unternehmen Hyundai Sungwoo Solite ist Koreas führender Hersteller von Autobatterien. Der stellvertretende Leiter des Büros für Öffentlichkeitsarbeit der Firma, Ma Seong-min:





Solite rangierte seit dem vergangenen Jahr zwei Jahre nacheinander an erster Stelle in der Batterie-Sektion von “Korean Brand Star”. Die Auszeichnung, die an eine repräsentative Marke in jedem Industriebereich verliehen wird, wird von der Unternehmensrating-Agentur Brandstock ausgewählt. Solite erzielte hohe Punktzahlen für die Markenwahrnehmung, Präferenz, Zuverlässigkeit, Kundenzufriedenheit und Kaufabsicht. Das Unternehmen hat sein Spektrum von Blei-Säure-Autobatterien ausgeweitet und die Kosten durch eine konstante Technologie-Entwicklung gesenkt, was zur Verbesserung des Markenwerts beigetragen hat. Der Bekanntheitsgrad wurde auch durch den eigenen Motorsport-Arm, Indigo Racing Team, erhöht, das sich innnerhalb und außerhalb Koreas gut geschlagen hat.





Hyundai Sungwoo Solite ist ein Spezialist für die Autozubehör-Produktion:





Hyundai Sungwoo Solite hat seine Wurzeln in Gyeongwon Industry, das 1979 gegründet wurde. Seitdem ist es stetig gewachsen, indem es Technologien entwickelt und die Produktqualität verbessert. Es hat seine Produkte an Hyundai Motor und Kia Motors in Korea geliefert sowie seine Auslandsmärkte ausgeweitet. Es hat insbesondere den Verkauf im Nachrüstmarkt durch sein weltweites Netz erhöht, das den Nahen Osten, Asien, Europa, Nordamerika, Zentral- und Südamerika, Afrika und Ozeanien umfasst.





Ein Auto besteht aus mehr als 20.000 Komponenten. Ohne Qualitätsteile könnte die Industrie nicht wachsen. Hyundai Sungwoo Solite ist die zentrale Achse der Hyundai Sungwoo Group, und ist auf Batterien spezialisiert:





Das Unternehmen fertigt Batterien für eine große Reihe von Anwendungen für Fahrzeuge, den Industriegebrauch, Agrarmaschinen und Schiffe. Das wichtigste Element in Autobatterien ist die Zündleistung. Batterien von Solite garantieren eine leistungsstarke Zündfähigkeit selbst unter extrem kalten Bedingungen. Neben seiner Fabrik in Gyeongju hat das Unternehmen auch sein eigenes Forschungszentrum. Das Unternehmen hat eng mit Partnerfirmen in Korea und im Ausland zusammengearbeitet und lud, wenn nötig, Ingenieure aus anderen Ländern ein, um technologischen Beschränkungen zu überwinden. Es hat die Produktion von viel nachgefragten Produkten wie AGM-Batterien erhöht, um auf die Marktnachfrage aktiver zu antworten.





ⓒ hyundai sungwoo Solite

Solite stellt verschiedene Batterietypen her. Seine Batterien für Schiffe zum Beispiel verhindern die Korrosion durch Meerwasser und verringern Selbstentladung. Versiegelte Typen und wartungsfreie Batterien sind für den Industriegebrauch gedacht, während Batterien für Landwirtschaftsfahrzeuge eine große Zündleistung haben. Das Unternehmen hat Schlüsseltechnologien erworben und zusammen mit Partnerfirmen 24 Patente im Batterie-Bereich angemeldet:





Die AGM-Batterie (absorbent glass mat) wird zunehmend von den Kunden bevorzugt. Sie zeichnet sich durch eine außerordentliche Haltbarkeit selbst bei Minustemperaturen aus, sie hält doppelt so lange wie herkömmliche Batterien. In einer AGM-Batterie ist ein Separator aus absobierendem Fiberglas in den Elektrolyt getaucht. Das im Prozess des Ladens und Entladens erzeugte Gas in der Batterie verbindet sich wieder im Wasser. Die Batterie ist die bevorzugte Lösung für die energiesparende Stop-and-go-Technologie, die den Motor des Autos automatisch ausstellt, wenn es stoppt. Ein anderes Produkt ist die Enhanced Flooded Battery oder EFB, die die hohe Leistung der AGM-Batterie hat.





Der Separator in der AGM-Batterie hält die Säure zurück und verhindert, dass sie sich innerhalb der Batterie verbreitet. Die interne Kompression erlaubt eine längere Haltbarkeit:





Hyundai Sungwoo Solite exportiert seine Produkte seit den 1980er Jahren. Die Solite-Batterien sind im Nahen Osten und in Afrika beliebt, wo die Temperaturen sehr hoch sind, wie auch in Russland, wo es sehr kalt wird. Wir konzentrieren uns nicht nur auf Mengenwachstum, sondern stärken auch die interne Stabilität und verstärken unsere Wettbewerbsfähigkeit für die Zukunft. Auf der Basis neuer Technologien werden wir stärker auf Markttrends reagieren und den Austausch mit globalen Unternehmen ausweiten. Auch werden wir aggressiv in den Autozubehörmarkt in Korea und im Ausland vorstoßen.