Tottenham-Fans wählen Son Heung-min zum Spieler des Jahres

ⓒ YONHAP News

Fußballspieler Son Heung-min ist zu Tottenham Hotspurs Spieler des Jahres gewählt worden.





Bei einer Fan-Abstimmung des britischen Sportsenders Sky Sports erhielt der südkoreanische Nationalspieler 57 Prozent der Stimmen für seinen Verein und war damit nach Meinung der Tottenham-Fans bester Spieler der vergangenen Saison.





Sky Sports berichtete, dass Son Heung-min nach der Verletzung von Superstar Harry Kane die von ihm hinterlassene Lücke gefüllt habe. Auch nach seinem Armbruch im Spiel gegen Aston Villa habe Son noch zwei Tore geschossen.





Son Heung-min erzielte neun Saison-Treffer und bereitete sieben Tore vor. In der Champions League kam der Nationalspieler auf fünf Treffer und im FA Cup auf zwei Treffer.





Das japanische Fußballmagazin „Football Channel“ wählte unterdessen Son Heung-min zum besten Fußballspieler Asiens in der Saison 2019-2020. In der Abstimmung für die Ermittlung der weltbesten Fußballer kam Son auf Platz 45. „Football Channel“ schrieb, das dynamische Spiel und die präzisen Schüsse der asiatischen Nummer eins seien für die gegnerische Mannschaft eine ständige Gefahr. Son sei inzwischen für Tottenham unentbehrlich geworden.





Son Heung-min hält sich zurzeit in der Heimat auf, wo er während der Pause in der Premier League unter anderem seine Grundausbildung beim südkoreanischen Militär absolvieren wird. Er wird am Montag nächster Woche seine Militärausbildung bei der Marineinfanterie auf Jeju beginnen. Vom Wehrdienst wurde der Fußballspieler befreit, er muss lediglich die Grundausbildung absolvieren.