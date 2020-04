Koo Ja-cheol wird für Topelf des FC Augsburg nominiert

ⓒ YONHAP News

Der südkoreanische Fußballspieler Koo Ja-cheol wurde als Kandidat für Topelf des FC Augsburg nominiert.





Auf dem englischsprachigen Twitter-Kanal des Fußballvereins wählen die Fans ihre Lieblingsspieler auf den jeweiligen Positionen. Die Kandidaten mit dem höchsten Stimmenanteil bilden ein Dream-Team. Koo Ja-cheol, der inzwischen nach Katar zum Erstligisten Al Gharafa SC gewechselt ist, wurde gemeinsam mit Marco Richter, Jonathan Schmid und Marcel Ndjeng als Kandidat fürs rechte Mittelfeld nominiert.





Koo Ja-cheol spielte seit Januar 2011 in der Bundesliga beim Vfl Wolfsburg. Im Januar 2012 wurde er für die Rückrunde 2011/12 an den FC Augsburg ausgeliehen.Im Januar 2014 wechselte Koo zum 1. FSV Mainz 05, bei dem er einen Vertrag bis 2018 unterschrieb. Im August 2015 kehrte er zum FC Augsburg zurück. Nach fünf Jahren und über 100 Bundesligaspielen schloss er sich Anfang August 2019 dem Al-Gharafa SC in Katar an.





Der ehemalige südkoreanische Nationalspieler absolvierte für den FC Augsburg 155 Spiele und schoss 23 Tore.