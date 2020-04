Baseball-Liga startet in Taiwan

ⓒ YONHAP News

Während in Japan, USA und Südkorea noch kein Termin für die Eröffnung der wegen der Coronakrise ausgesetzten Profi-Baseball-Liga festgesetzt wurde, hat Taiwan als Erster den Liga-Betrieb aufgenommen. Diese Meldung sorgte für eine positive Überraschung in internationalen Sportkreisen.





Der Saisonstart der CPBL, der höchsten Liga im professionellen Baseball in Taiwan, wurde am Sonntag mit einem Eröffnungsmatch zwischen Chinatrust Brothers und 7-Eleven-Lions im Taichung Intercontinental Baseball Stadium eingeläutet.





Das Auftaktspiel fand ohne Zuschauer statt. Nur einige Journalisten und Chearleader durften im Stadion sein. CPBL hat beschlossen, die Liga-Spiele vorerst ohne Zuschauer auszutragen, um eine Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Die Spieler durften sich nicht die Hände schütteln oder abklatschen. Von den Fans wurde das Spiel im Internet verfolgt.





Das Interesse der internationalen Presse war größer denn je. Japanische Medien beleuchteten das erfolgreiche Vorgehen der taiwanesischen Regierung im Kampf gegen Covid-19 und schrieben, dass die strengen und zügigen Maßnahmen in Taiwan die Eröffnung der Baseball-Liga möglich gemacht hätten.





Die US-Zeitung „Tampa Bay Times“ lobte die konsequenten Vorkehrungen zum Schutz vor Covid-19. Die Zahl der Personen, die das Stadion betreten durften, sei auf etwa 200 beschränkt worden. Nur die Presse, Vereinsfunktionäre, Schiedsrichter, Chearleader und das Verwaltungspersonal wurden eingelassen.





CBS Sports berichtete, Taiwan habe allen Baseballfans einen bedeutungsvollen Sonntag geschenkt. Die britische Nachrichten-Website „Inside The Game“ berichtete, die Profi-Baseball-Liga in Taiwan zeige, wie der Profisport in einer Zeit der Pandemie überleben kann.