Sanddünenlandschaft Sinduri Sagu

ⓒ YONHAP News

Die Dünen von Sinduri im Landkreis Taean in der Provinz Süd-Chungcheong an der Westküste werden auch die „Wüste Koreas“ genannt, denn es handelt sich gewissermaßen um eine Sandwüstenlandschaft in Miniatura. 15000 Jahre lang hat der Wind hier den Sand aufgetürmt zu etwa 20 Meter hohen Hügeln. Mit einer Länge von 3,4 Kilometern und einer Breite von im Durchschnitt etwa einem Kilometer ist dies die größte Sanddünenlandschaft in ganz Korea und als ökologisches Schutzgebiet ein Paradies für Naturliebhaber.