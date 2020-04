Die rituelle Musik Yeak

Im Königreich Joseon beruhte hinsichtlich der richtigen Staatsführung ein Kerngedanke auf den korrekten Umgangsformen und der Musik. Wenn man heute von Umgangsformen oder Etikette spricht, denken viele sofort an erdrückende Einschränkungen, während die Musik eher als eine Freizeitaktivität wahrgenommen wird. In der Vergangenheit dachte man allerdings anders darüber. Etikette repräsentierte Ordnung und Musik stand für Harmonie. In dem „Buch der Rituale“, eine Sammlung alter chinesischer Schriften über die richtigen Umgangsformen, heißt es beispielsweise: „Musik in ihrer weitreichendsten Form beseitigt Feindseligkeiten, Höflichkeit in ihrer weitreichendsten Form löst Auseinandersetzungen auf. Wenn kein Krieg herrscht, das Volk sorgenfrei lebt, es keine Strafen gibt, dann liegt das an der vorherrschenden Musik.“ In diesem Zusammenhang wird unter der Musik nicht die Volksmusik oder die Popmusik verstanden, die auf die Menschen eine große emotionale Anziehungskraft ausüben. Vielmehr ist damit die Art von Musik gemeint, die den Menschen Harmonie bringt sowie zwischen der Menschheit und dem Universum das Gleichgewicht wiederherstellt. Zu Anfang der Joseon-Dynastie führte König Sejong verschiedene Musikprojekte aus, um in seinem Königreich eine harmonische Ordnung herzustellen. Darunter fälllt auch das Stück „Jeonpyehuimun”전폐희문 aus der königlichen Schreinmusik „Jongmyo Jeryeak“종묘제례악, die von König Sejong selbst komponiert wurde.





Jongmyo ist der Ahnenschrein, in dem die Ahnentafeln der koreanischen Könige und Königinnen aufbewahrt werden und in dem jedes Jahr Gedenkriten stattfinden. Mit „Jongmyo Jeryeak“종묘제례악 wird die Musik bezeichnet, die während der Ahnenzermonien gespielt wird. In der frühen Joseon-Zeit wurde jedoch noch chinesische Ritualmusik aufgeführt, was von König Sejong in Frage gestellt wurde. Er wunderte sich, warum für die koreanischen Könige, die zu ihren Lebzeiten koreanische Musik gehört hatten, nach ihrem Tod chinesische Musik aufgeführt wird. Seine Hofbeamten aber befürchteten negative Reaktionen aus China und widersetzten sich dem Wunsch ihres Königs, für die Ahnenzeremonien koreanische Musik zu spielen. Der nachfolgende König Sejo erinnerte sich an den unerfüllt gebliebenen Wunsch des Vaters und ordnete an, die von König Sejong komponierten Musikstücke „Bodaepyeong“보대평 und „Jeongdaeeop“정대업 für die Ahnenriten am Jongmyo-Schrein aufzuführen. 2001 wurde diese königliche Schreinmusik ins UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen. Das zu Anfang vorgestellte Stück „Jeonpyehuimun” 전폐희문 wird gespielt, wenn während der Ahnenzeremonie die Räucherstäbchen angezündet und die Opfergaben dargebracht werden. Bei dem nächsten Stück handelt es sich um das „Taepyeongga“태평가 bzw. das „Lied des Friedens“. Es ist das einzige Gagok가곡-Lied, bei dem Männer und Frauen zusammen singen.





Gagok war in der Joseon-Zeit vor allem bei der oberen Mittelschicht beliebt. Überliefert snd 24 Gagok-Stücke für die Männerstimmen und 15 Gagok-Stücke für die Frauenstimmen. Die Gagok-Lieder beginnen langsam und feierlich, nehmen aber im Verlaufe des Liedes an Schwung auf. Meist handeln die Liedtexte von Liebe und romantischen Beziehungen. Zum Ende hin werden die Lieder wieder langsamer und zum Schluss bittet man für Frieden und Wohlstand. Bei dem nächsten Stück handelt es sich um ein Japga잡가-Lied aus der südlichen Region Koreas mit dem Titel „Boryeom“보렴. Es ist ein buddhistischer Gesang, in dem um Buddhas Gnade gebeten wird. Im Gegensatz zu den Minyo민요 bzw. den Volksliedern, die jeder singen konnte, wurden die Japga in der Regel von professionellen Sängern vorgetragen. Bei Aufführungen in der Region Jeolla wurde als eines der ersten Stücke meist das „Boryeom“ aufgeführt. Das Lied beginnt wie folgt: „Die über einen langen Zeitraum erbrachten Wohltaten haben ein Meer gebildet. Mögen alle diese Verdienste zu den Menschen zurückfinden, um ihnen Frieden zu bringen.“ Dann wird in dem buddhistischen Lied weiter um Frieden und Harmonie für den König, die Königin, den Rest der königlichen Familie sowie die Regierungsbeamten gebeten. Heute finden in Korea zum 21. Mal allgemeine Wahlen statt. Mögen die richtigen gewählt werden, die in diese unsichere Welt wieder Ordnung und Harmonie bringen





