Himalaya von Indien nach Jahrzehnten wieder sichtbar

ⓒ CNN

In Indien gilt seit 20 Tagen zur Eindämmung der Coronapandemie eine strikte Ausgangssperre. Das öffentliche Leben in dem südasiatischen Land ist größtenteils zum Erliegen gekommen. Der Luftverschmutzungsgrad ist dadurch so weit gesunken, dass man den Himalaya wieder sehen kann. CNN berichtete, zum ersten Mal seit 30 Jahren könne man das Gebirge auch aus 200 Kilometer Entfernung und mit bloßem Auge klar sehen.





In der etwa 150 Kilometer entfernt liegenden Großstadt Jalandar im Bundesstaat Punjab sind die Bewohner begeistert über den Anblick des schneebedeckten Gebirges. Sie posten Fotos vom Himalaya auf ihren Social-Media-Kanälen und texten: „Es ist das erste Mal seit Jahrzehnten, dass ich einen freien Blick auf den Himalaya habe“.





Die indische Regierung hatte am 25. März als Maßnahme gegen die Pandemie, der 1,3 Milliarden-Bevölkerung des Subkontinents verboten, auszugehen. Wegen den Kohlekraftwerken und Fabriken ist die Luftverschmutzung in Indien gewöhnlich extrem hoch. In indischen Städten liegt die Feinstaubbelastung weit über den WHO-Grenzwerten. Laut der Global Alliance on Health and Pollution (GAHP) starben im vergangenen Jahr in Indien rund 1,24 Millionen Menschen infolge der schlechten Luft.





Aufgrund des Lockdowns wegen der Corona-Krise hat sich die Luftqualität nun deutlich verbessert. Fabriken sind geschlossen und es fahren kaum Autos auf den Straßen. Laut CNN ging in Neu-Delhi die Luftverschmutzung am ersten Tag der Ausgangssperre um 44 Prozent zurück. Landesweit wurden um 80 Prozent niedrigere Feinstaubwerte gemessen als vor dem Lockdown.