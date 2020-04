Home-Office-Anteil in Japan trotz Corona-Ausbreitung noch recht niedrig

ⓒ YONHAP News

Trotz der zunehmenden Zahl an bestätigten Corona-Fällen und der Empfehlung der Regierung zu Heimarbeit, begeben sich die Japaner weiterhin an den Arbeitsplatz.





Ein japanisches Institut fand neulich in einer Online-Umfrage heraus, dass der Anteil der von Zuhause arbeitenden Japaner bei nur 13,2 Prozent liegt. Bei einer landesweiten Online-Studie des Gesundheitsministeriums fiel der Home-Office-Anteil noch niedriger aus. Von den 24 Millionen Befragten gaben nur 5,6 Prozent an, dass sie im Homeoffice arbeiteten.





Japanische Medien sehen den Grund dafür in der besonderen Arbeitsweise in japanischen Unternehmen, die ein Arbeiten aus der Ferne erschwert. Firmenakten müssen mit einem echten Stempel des Vorgesetzten bestätigt werden. Selbst in Internet-Unternehmen kann bei der Arbeit auf Papier und Stempel nicht verzichtet werden. In dem führenden japanischen Internet-Unternehmen LINE werden in einem Monat über 1.000 Papierverträge bearbeitet. Jedem einzelnen Schriftstück muss der Stempel des Verantwortlichen aufgedrückt werden.





Eine Japanerin, die seit Mitte März, vier Tage in der Woche in Homeoffice arbeitet, sagte, dass es kein Problem sei, die Arbeit online zu erledigen. Aber um sich zum Beispiel einen Bericht, den sie verfasst habe, abstempeln zu lassen müsse sie mindestens einmal in der Woche in die Firma gehen.





Laut Daten des japanischen Instituts zur Förderung der digitalen Wirtschaft und der Gemeinschaft (JIPDEC) beträgt der Anteil japanischer Unternehmen, die den Vorgang der Vertragsschließung wenigstens teilweise digitalisiert haben, nur etwa 40 Prozent. Weniger als 30 Prozent sind für Heimarbeit gerüstet.