China will Anreize für den Export von Wildtieren bieten

Um die Corona-Epidemie einzudämmen, hatte China Mitte Januar den Handel und Verzehr von Wildtieren verboten. Für den Export von Wildtieren will die Regierung hingegen Anreize bieten. Dies berichtete Wall Street Journal.





Das chinesische Finanzministerium hat neulich die Spanne der Anhebung der zurückzuerstattenden Mehrwertsteuer für rund 1.500 Produkte festgelegt. Für Schlangen für den Verzehr, Schildkröten, Fleischprodukte von Primaten, Bibergeil, Moschus und Hörner von Nashörnern wurde die Mehrwertsteuer-Rückerstattung um neun Prozent angehoben.





Die ambivalente Politik der chinesischen Regierung hinsichtlich Wildtieren sorgt für heftige Kontroversen. In einem Bericht des Congressional Research Services, der Denkfabrik des US-Kongresses, wird davon ausgegangen, dass es sich dabei um eine der Maßnahmen der Pekinger Führung handelt, die gebeutelte chinesische Industrie auf allen Ebenen zu unterstützen.





Die USA importieren die meisten Teile von Wildtieren zur Herstellung von Arzneimitteln wie Bibergeil und Moschus, aus China. Im Januar und Februar hatten die Vereinigten Staaten Wildtiere aus China im Wert von 8,65 Milliarden Dollar eingeführt. Auf die USA folgen Taiwan mit 126.000 Dollar und Südkorea mit 70.000 Dollar.





Der Export von Wildtieren und Tieren hat zwar nur einen geringen Anteil am chinesischen Außenhandel, da sich Wildtiere jedoch als Quelle von Pandemien herausgestellt haben, birgt die Begünstigung der Ausfuhr von Wildtieren die potenzielle Gefahr des Ausbruchs von ständig neuen Epidemien in der Zukunft, so Wallstreet Journal. Die genaue Herkunft des neuartigen Coronavirus wurde zwar noch nicht ermittelt, chinesische Forscher entdeckten dieses Virus aber in fünf Wildtierarten. Die größte genetische Übereinstimmung mit 96,2 Prozent der DNA-Nukleotide lieferte die Hufeisennasen-Fledermaus.