Interessante Suchwörter der letzten Tage

ⓒ Getty Images Bank

Der internationale Flughafen Incheon, der wegen Covid-19 eine schwierige Phase durchlebt, nutzt diese Zeit als eine Gelegenheit zum Großreinemachen und bereitet sich damit auf die Zeit vor, in der wieder viele Passagiere kommen. Die Flughafengesellschaft Incheon hat am Montag dieser Woche bekannt gegeben, dass sie von März bis Mai drei Monate lang ein Großreinemachen in der Flughafenanlage veranstaltet. Im Rahmen dieses Reinigungsprojektes will die Gesellschaft unter anderem 100.000 Glasscheiben an den Außenwänden der Hauptanlagen wie Terminals und des Verkehrszentrums putzen und auch im Innenraum die Toiletten und Aufzüge gründlich reinigen. Für die Reinigung des Flughafens Incheon, des landesweit größten Bauwerks, werden durchschnittlich 270 Personen am Tag und etwa 100 Geräte eingesetzt. Die Flughafengesellschaft will die Zeit, in der die Passagierzahl wegen der Infektionskrankheit drastisch geschrumpft ist, zur gründlichen Reinigung und Instandsetzung der Flughafenanlagen nutzen. Bei der Reinigung des Innenraums sollen die Einrichtungen auch mithilfe von Dampfreinigern desinfiziert werden. Im vergangenen Jahr betrug die Zahl der Flughafen-Nutzer durchschnittlich rund 200.000 am Tag. Nach März dieses Jahres, also nach der rapiden globalen Ausbreitung von Covid-19, ist diese Zahl unter die Marke von 10.000 gefallen. Viele Netzbürger finden das Reinigungsprojekt des Flughafens sehr gut. Südkorea solle sich schon jetzt gut für die Post-Corona-Zeit wappnen.





Das Interesse der Netzbürger weckte auch ein neues in der letzten Zeit durchgeführtes Verkaufsprojekt des Lebensmittel-Lieferdienstes Market Kurly. Seit 40 Tagen bietet der Dienst für seine Morgenlieferung Blumen wie Freesien und Tulpen an. Die Aktion läuft unter dem Namen ´Blumen der Landwirte´. Freesien und Tulpen guter Qualität werden am Vorabend frisch gepflückt, und am frühen Morgen des darauffolgenden Tages den Bestellern vor die Haustür gestellt. Dabei werden noch nicht voll aufgeblühte Blumen geliefert, so dass der Verbraucher 10 bis 14 Tage lang Freude an den Blumen haben kann. Dies wird als ein Erfolgsgeheimnis dieses Verkaufsprojektes bewertet. Gewöhnlich muss man persönlich einen Blumenmarkt oder einen Blumenladen besuchen, um Blumen kaufen zu können. Wenn man nicht direkt auf einem Blumenmarkt Blumen kauft, konnte man nur zwei bis drei Tage alte Blumen zu einem recht hohen Preis bekommen, da Vertrieb und Lieferung etwas Zeit brauchten. Der Lieferdienst Market Kurly hat durch den Direkthandel mit den Blumenzüchtern die Vertriebskosten reduziert und kann ganz frische Blumen liefern. In den 40 Tagen seit dem Start des betreffenden Verkaufsprojektes wurden rund 80.000 Tulpen und rund 40.000 Stängel Freesien verkauft. Das Blumenexperiment von Market Kurly hilft auch den Blumenzüchtern, die in Not geraten waren, weil wegen Covid-19 viele Veranstaltungen wie Abschluss und Eintrittsfeiern an den Schulen im Frühling abgesagt wurden.





Welche Generation interessiert sich am meisten fürs Abnehmen? Man könnte leicht denken, dass die Jugendlichen und die Zwanziger größeres Interesse an der Gewichtsabnahme haben würden als andere Altersgruppen. In Wirklichkeit interessieren sich die 40er und 50er stärker fürs Abnehmen. Nach einer Analyse des Echtzeit-Suchwort-Rankings der Portalseite Naver waren diejenigen, die sich am meisten für das Abnehmen interessieren, die Vierzigjährigen. Danach folgten die Fünfziger. Das bedeutet, dass diese beiden Altersgruppen auf Naver am meisten nach Diät-Informationen gesucht haben. Warum haben diese Altersgruppen so großes Interesse am Abnehmen? Ab dem Alter von 40 beginnt der Körper rapide zu altern. Deshalb gibt es viele in diesem Alter, die leicht zunehmen, obwohl sie nicht mehr essen als früher. Weil mit dem Alter der Stoffwechsel träge wird, nimmt man leicht zu, auch wenn man genauso viel isst wie in jungen Jahren. Wenn man älter wird, verliert man außerdem Muskeln. Dann geht auch der Grundumsatz zurück, so dass die verbrauchte Energiemenge sinkt und man pro Fitnesseinheit weniger abnimmt als früher. Wenn man aber zu wenig isst, wird der Alterungsprozess beschleunigt. Ärzte raten, im Alter etwa 30 bis 40% weniger zu essen als in jungen Jahren, für die Eiweißzufuhr mehr Milch, Fisch und Seetang einzunehmen als Fleisch und jeden Tag 1.000 mg Kalzium einzunehmen. Zudem sollte man mehr aerobes Training, d.h. Ausdauersport wie Schwimmen, Aquarobic und Walking treiben.