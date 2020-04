Weitere Schüler starten online ins neue Schuljahr

ⓒYONHAP News

In Südkorea hat nun auch für die unteren Jahrgänge an den Oberschulen und Mittelschulen sowie für die oberen Jahrgänge an den Grundschulen das neue Schuljahr mit Online-Unterricht begonnen.





Nach Schätzung des Erziehungsministeriums erhalten seit dem Donnerstag weitere 3.125.000 Schüler Fernunterricht. Davor wurde am 9. April der Online-Unterricht für die oberen Jahrgänge an den Mittel- und Oberschulen gestartet. Die Zahl der Schüler, die wegen der Ausbreitung des Coronavirus zuhause den Unterricht auf dem PC oder einem digitalen Endgerät verfolgen, ist damit um das 4,6-Fache auf über 3.983.000 gestiegen.





Der Schulbeginn wurde wegen der Corona-Krise mehrmals verschoben. Die unteren Jahrgänge der Grundschulen feiern den Schulstart im virtuellen Klassenzimmer am kommenden Montag.





Den etwa 282.000 Schülern, die keinen Computer oder ein leistungsfähiges digitales Endgerät besitzen, wurde von den Erziehungsbehörden und Schulen ein Gerät ausgeliehen. Grundschüler, deren Eltern berufstätig oder alleinerziehend sind, können an dem Fernunterricht in einer Not-Betreuungsklasse teilnehmen. Etwa drei Prozent der Grundschüler haben sich dafür angemeldet.





In den ersten Tagen nach dem Online-Schulstart gab es einige technische Probleme wegen der Überlastung der Lernplattformen. Ein weiteres Problem ist, dass insbesondere bei jüngeren Schülern, anders als im Klassenzimmer, die Konzentration vor dem Bildschirm schnell nachlässt.