Weltwirtschaft droht schwere Rezession

ⓒYONHAP News

Infolge der Corona-Pandemie und Abschottungsmaßnahmen der Länder rechnet der Internationale Währungsfonds (IWF) in diesem Jahr mit der schwersten globalen Rezession seit der Weltwirtschaftskrise in den 1930er Jahren.

In seiner jüngsten Prognose zur globalen Konjunkturentwicklung vom Dienstag sieht der IWF für 2020 einen Rückgang der globalen Wirtschaftsleistung um drei Prozent voraus. Im Januar hatte der IWF für 2020 noch ein globales Wachstum von 3,3 Prozent prognostiziert.

Sollte sich die Prognose bewahrheiten, fiele das globale Wachstum niedriger aus als zur Zeit der Finanzkrise 2009 mit einem Wachstum von minus 0,1 Prozent.

Der IWF bezeichnet in seinem Bericht die Corona-Krise in Anlehnung an die Weltwirtschaftskrise oder Great Depression der 1930er Jahre als Great Lockdown.

Für das nächste Jahr rechnet der IWF mit einem Wachstum der globalen Wirtschaft von 5,8 Prozent im Vorjahresvergleich. Voraussetzung dafür sei, dass die Corona-Pandemie im zweiten Jahresviertel weitgehend eingedämmt werde und Einschränkungen gelockert werden.

Die Weltwirtschaft werde außerdem wegen der Corona-Pandemie Einbußen von neun Billionen Dollar erleiden, hieß es.

In Südkorea soll die Wirtschaft laut IWF um 1,2 Prozent schrumpfen. Für das kommende Jahr wurde ein Wirtschaftswachstum von 3,4 Prozent vorausgesagt.

Dem IWF zufolge habe Südkorea nach allen Seiten Bemühungen zur Bekämpfung von Covid-19 unternommen und rasche Konjunkturmaßnahmen ergriffen. Dadurch habe es die Auswirkungen des Coronavirus auf die Konjunktur abgefedert. Angesichts der hohen Abhängigkeit Südkoreas vom Außenhandel lasse jedoch der Nachfragerückgang auf den Absatzmärkten die Wachstumsprognose schwächer ausfallen.

Unter den 36 OECD-Mitgliedsstaaten wurde Südkorea noch die beste Prognose gestellt. Denn die Korrektur für Südkorea fiel am geringsten aus. In den USA soll die Wirtschaft um 5,9 Prozent schrumpfen. Für die Eurozone sieht der IWF ein Minus von 7,5 Prozent voraus. In China soll die Wirtschaft um 1,2 Prozent wachsen.