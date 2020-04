Regierungspartei deutliche Siegerin der Parlamentswahl

ⓒYONHAP News

Bei den Parlamentswahlen am Mittwoch hat die Regierungspartei deutlich gesiegt.





Die Minjoo-Partei Koreas gewann 163 von insgesamt 253 Direktmandaten. Die größte Oppositionspartei, die Partei für Zukunft und Integration, konnte in nur 84 Wahlkreisen siegen. Die Gerechtigkeitspartei ging in einem Wahlkreis als Siegerin hervor.





Von den Listenmandaten gehen 17 an die Gemeinsame Partei für Bürger, eine Bündnispartei der Minjoo-Partei, und 19 an die Future Korea Party, eine Satellitenpartei der konservativen Opposition. Das Regierungslager kommt damit auf 180 Sitze in der 300 Sitze zählenden Nationalversammlung. Auf den konservativen Block entfallen insgesamt 103 Sitze. Die Gerechtigkeitspartei konnte fünf Listenmandate und die Partei des Volkes und die Open Minjoo Partei konnten jeweils drei Listenmandate gewinnen.





Die Wahl galt nicht nur als politischer Stimmungstest, sondern auch als Bewertung des Corona-Krisenmanagements der Regierung. Beobachtern nach habe die Minjoo-Partei von den erfolgreichen Maßnahmen der Behörden zur Eindämmung des Coronavirus profitiert.





In der Frühphase der Epidemie, nach dem sprunghaften Anstieg der Infektionsfälle Anfang März, wurde der Regierung vorgeworfen, die Seuche nicht unter Kontrolle gebracht zu haben. Im weiteren Verlauf konnte die Zahl der Corona-Fälle durch flächendeckende Tests, Rückverfolgung von Infektionsfällen und soziale Distanzierung aber vergleichsweise gering gehalten werden. Die Regierung brachte außerdem umfangreiche Finanzhilfen für von der Krise besonders gebeutelte Unternehmen und Haushalte auf den Weg. Die Opposition verrannte sich hingegen in ihrer Kritik an der Regierung, konnte aber keine eigenen politischen Ideen entwickeln und verlor somit die Gunst der Wähler.





Die Bürger entschieden sich mit ihrem Votum dafür, der Regierung bei ihrem Vorgehen gegen Covid-19 sowie der Umsetzung politischer Programme den Rücken zu stärken. Mit einer Drei-Fünftel-Mehrheit kann das Regierungslager mit Ausnahme einer Verfassungsänderung Gesetze praktisch im Alleingang verabschieden. Demnach kann davon ausgegangen werden, dass politische Agenden der Moon Jae-in-Regierung wie der Atomausstieg, das Konzept vom Einkommen geleiteten Wachstum und die Anhebung des Mindestlohns unverändert umgesetzt werden.