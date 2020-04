Als Brot-Fan in Korea

ⓒ Getty Images Bank

Als in Deutschland aufgewachsener Brot-Fan kann man einen kleinen Kulturschock erleben, wenn man in Korea auf Brotsuche geht. Längst gibt es an jeder Ecke eine Bäckerei, oft auch mehrere, doch die gehören größtenteils zu Ketten mit einem französischen Namen, die fast nur Weißbrot, meist stark gesüßt und mit Crèmes gefüllt, im Angebot haben. Aber es gibt auch Ausnahmen, und darüber sprechen wir heute.