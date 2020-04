Choi Il-nam: „Die fließende Trommel”

ⓒ Getty Images Bank

„Vater, warum bist du zurückgekommen? Wo warst du, als Mutter und ich kaum mit wässrigem Brei ausgekommen sind? Hast du mit dem Geld, dass du für deine Trommelei auf einer Schlägerparty bekommen hast, auf dem Schoß einer Hure geschlafen?

Was hast du gemacht, als ich mit dem Geld zur Schule ging, das Mutter mit dem Verkauf von Berggemüse ich durch das Ausliefern von Zeitungen verdient habe? Hast du in einem drittklassigen Landestheater für die Sänger getrommelt?

Alles schön uns gut. Aber du hättest nicht vor mir auftauchen sollen. Der Grund, warum ich dich nicht in mein Herz lassen kann, ist diese Trommel“, sagte er.

"Ich bin schuld. Es ist meine Schuld. Wirst du zufrieden sein, wenn ich die Trommel los werde? “, entgegnete Herr Min.

Er hatte es gar nicht so gemeint. Aber die Antwort seines Sohnes überraschte ihn.

„Nein, die Trommel bleibt. Diese Trommel muss bleiben, um dir zu zeigen, wie tief sie dich und mich getrennt hat und um zu bestimmen, wie ruhig ich bleiben kann, wenn das Ding da ist. Das einzige, was ich von dir verlange, ist, vor meiner Familie nicht zu trommeln. Sei einfach nur ein Vater. “









Professor Bang Min-ho:

Der geradlinige Sohn kann das Leben des Vaters nicht verstehen. Aber eine Generation später lernen sein Enkel und seine Freunde, die an die Bewahrung des koreanisches Erbes wie des Bongsan-Maskentanzes glauben, seine Kunst zu verstehen und zu schätzen. Ich denke, Herr Min ist sehr glücklich, fast begeistert, dass der Geist der Trommel, den er so sehr schätzt, bewahrt und an die nächste Generation weitergegeben werden kann.









Herr Min fühlte sich unbehaglich, der einzige alte Mann bei einer Tanzdarbietung zu sein, wo Dutzenden junger Leute auftraten, und es fiel ihm schwer, die leichte Frustration loszuwerden, dass dies die einzige Gelegenheit war, seine Fähigkeiten als Trommler unter Beweis zu stellen. Aber als er auf dem von junger Vitalität überfluteten Feld stand, erwies sich dieses Zögern als belanglos.

In jedem entscheidenden Moment ertönte Herrn Mins Trommel. Es machte ihm nichts aus, wenn der Klang der Trommel vom ohrenbetäubenden Scheppern der Zimbeln übertönt wurde. Genau wie er es unzählige Male zuvor getan hatte, ermutigt durch den Alkohol, den er vor dem Auftritt getrunken hatte, führten seine Trommelschläge die Fingerspitzen und Knöchel der Maskentänzer in den richtigen Rhythmus.

Unwillkürlicher Jubel kam aus seinem Mund. Er ließ sich mitreißen von der Melodie, vom Klang und vom Rhythmus, der sie alle umhüllte.









Choi Il-nam, geboren 1932, begann seine Schriftstellerlaufbahn 1956. Er wurde unter anderem 1986 mit dem Yisang-Literaturpreis ausgezeichnet. Seine Erzählung „Die fließende Trommel“ stammt aus demselben Jahr.