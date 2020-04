Sportbetrieb läuft langsam wieder an

ⓒ YONHAP News

Gemäß der teilweisen Lockerung der Corona-Kontaktbeschränkungen besteht die Aussicht, dass der Sportbetrieb im Mai wieder anlaufen kann.





Ministerpräsident Chung Sye-kyun sagte am Sonntag bei einer Covid 19-Sitzung, auch Sportwettbewerbe im Freien könnten stattfinden, wenn sie ohne Publikum ausgetragen werden und dadurch die Gefahr einer Infektion mit Covid-19 erheblich reduziert werde.





Wegen der Corona-Epidemie war der gesamte Sportbetrieb Anfang März eingestellt worden.

Die Volleyball-Liga und Basketball-Liga der Männer und Frauen hatten jeweils Ende Februar und Anfang März die letzten Spiele ausgetragen und dann die Saison frühzeitig abgebrochen.

Der für Ende Februar und Ende März geplante Start der Baseball-Liga KBO-League und Fußball-Liga K-League wurde bis Ende April verschoben. Auch ein Golf-Turnier konnte dieses Jahr noch nicht stattfinden.





Die Korea Baseball Organisation (KBO) will morgen bei einer Vorstandssitzung den Termin für die Eröffnung der Baseball-Liga festsetzen. Als wahrscheinlich gelten der 1. oder der 5. Mai, der Kindertag. Im Vorfeld der regulären Ligaspiele finden ab Morgen Testspiele statt. Die KBO-Mannschaften tragen an sieben Tagen jeweils vier Testspiele aus. Bei Testspielen müssen Personen in allen Bereichen des Stadions, mit Ausnahme des Spielfelds und Außenfelds, eine Mundschutzmaske tragen. Die Spieler dürfen sich nicht die Hände schütteln oder einander abklatschen. Auch das Spucken auf den Rasen ist verboten. Das Managementpersonal der Vereine sowie Schiedsrichter und Trainer sind angehalten, eine Maske und Schutzhandschuhe zu tragen. Die Spiele werden von den Fernsehsendern live übertragen. Ausländische Spieler, die Ende März nach Korea zurückgekehrt sind und sich zwei Wochen in Quarantäne befanden, können an den Testspielen nicht teilnehmen.





Beim Fußballverband nimmt der Plan, die K-League etwa Mitte Mai ohne Publikum zu eröffnen, langsam aber sicher Konturen an.





Athleten, die bei den auf nächstes Jahr verschobenen Olympischen Spielen in Tokio an den Start gehen, haben begonnen, ihr Trainingspensum zu steigern. Laut dem koreanischen Sportverband werde ein Teil der Olympia-Athleten Anfang Mai ins Sportlerdorf in Jincheon zurückkehren.





Voraussetzung ist jedoch, dass die Zahl der Corona-Fälle weiterhin auf niedrigem Niveau bleibt. Bei einer erneuten drastischen Ausbreitung können die Anforderungen an die soziale Distanzierung wieder verschärft werden.