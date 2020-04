Vier Anbieter konkurrieren um Auftrag für großes Fußballzentrum

ⓒ KFA

Bei der Vergabe eines Auftrags für die Erstellung eines Masterplans für ein umfangreiches Fußballzentrum in Cheonan, sind vier Anbieter in die engere Auswahl gekommen.





In der ersten Phase der internationalen Ausschreibung wurden die südkoreanischen Architektur- und Designbüros PRAUD und ATEC ausgewählt. Diese werden in der zweiten Phase gegen die bevorzugten Anbieter UN Studio und DMP konkurrieren. UN Studio ist ein international tätiges Architektur- und Designbüro mit Sitz in Amsterdam in den Niederlanden. DMP wurde von den koreanischen Architekten Park Seung-hong und Moon Jin-ho gegründet und ist ebenfalls in der ganzen Welt aktiv. Eines der von DMP durchgeführten Projekte ist King Abdullah Sports City in Saudi-Arabien.





Das vom südkoreanischen Fußballverband und der Stadt Cheonan geplante umfassende Fußballzentrum soll auf einem 478.000 Quadratmeter großen Grundstück bis Juni 2023 fertiggestellt werden. Es soll unter anderem ein Stadion mit 1.000 Zuschauerplätzen, eine Fußballhalle, ein Fußballmuseum, einen Tennisplatz, eine Turnhalle, ein Schwimmbad und verschiedene Einrichtungen beherbergen. Dort sollen Kinder- und Jugendmannschaften, Amateurvereine und das Nationalteam trainieren können.