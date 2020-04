THE.WAVE.TALK schützt Leben vor Bakterien

ⓒ THE.WAVE.TALK

Das koreanische Startup-Unternehmen THE.WAVE.TALK entwickelt Sensortechnik, die rasch und genau Bakterien aufspüren soll. Firmenchef und Mitbegründer Kim Young-dug:





THE.WAVE.TALK wurde zusammen mit Professor Park Yong-keun vom Fortschrittsinstitut für Wissenschaft und Technologie gegründet. Es ist ein Produzent von neuen Lasersensoren. Es hat einen Sensor entwickelt, der die Wasserkontaminierung oder die Wasserqualität überall auf der Welt messen kann. Wir wollen den neuen Sensor in diesem Jahr auf den Markt bringen. Licht ist eine Welle und jede Welle sendet zu uns ein Signal in einer bestimmten Form, wenn es mit etwas in Kontakt kommt. Ich würde das Phänomen als “eine Welle, die zu uns spricht” beschreiben. Wir haben erfolgreich analysiert, was Wellen sagen – etwas, was Menschen nicht mit existierenden Lasern verstehen konnten. Darum benannten wir die Firma THE.WAVE.TALK.





Etwa 600 Millionen Menschen weltweit werden jedes Jahr mit Bakterien infiziert. Doch die Methoden zum Aufspüren der Bakterien unterscheiden sich nicht wesentlich von denjenigen vor 200 Jahren. Das 2017 gegründete Startup THE.WAVE.TALK wollte das ändern. Unter Verwendung der Technologie des koreanischen Fortschrittsinstituts für Wissenschaft und Technologie, oder KAIST, entwickelte das Unternehmen eine neue Aufspürmethode:





Das Unternehmen und das von Professor Park geleitete KAIST-Forschungsteam entwickelten zusammen eine Technologie, die das Prinzip des “Zeitumkehrspiegels” benutzt. Der Zeitumkehrspiegel ist so konstruiert, dass das Licht seinen vorigen Pfad zurückverfolgt, etwa wie ein Rückspulen der Zeit. Wir können bei dieser Methode ein neues Phänomen beobachten. Unser Lasersensor durchleuchtet einen Laserstrahl durch Flüssigkeit. Wenn das Licht das Wasser berührt, bewegt es sich auf einem bestimmten Pfad. Doch wenn das Licht auf Verunreinigungen stößt, wie etwa Bakterien, ändert sich der Pfad. Die Änderung wird vom Sensor entdeckt, und die Verunreinigungen können durch maschinelles Lernen analysiert und klassifiziert werden.





Kim spielte früher eine größere Rolle bei der Entwicklung von Lithium-Ionen-Sekundärbatterien bei LG Chem, einem führenden südkoreanischen Batteriehersteller. Lithium-Ionen-Batterien werden in Smartphones und Notebooks verarbeitet. 2014 arbeitete Kim als Berater für angehende Unternehmensgründer. Damals traf er Park, der sich auf bakeriologische Analyse spezialisierte. Bei der Erforschung von Krebszellen entdeckte Park, dass die Bewegung der Bakterien in einer Hühnerbrust den Weg des Lichts verändern, das sich im Zeitumkehrspiegel reflektiert. Kim stellte fest, dass ein großes Potenzial in der Bakterien-Aufspürmethode steckt. Es war eine Herausforderung, den Sensor kleiner und preisgünstiger zu machen:





Trinkwasser sollte strengen rechtlichen Normen folgen, das kontaminiertes Wasser das Leben zahlloser Menschen gefährdet. Viele Epidemien kommen aus dem Wasser. Doch exisistierende Sensoren, die die Wasserqualität messen, sind sehr teuer, sie kosten Tausende, wenn nicht Zehntausende von Dollar. Wir entwickelten einen neuen Sensor, der etwa 90 Dollar kostet. Mit dem Sensor können die Menschen auf einfache Weise das Wasser in ihrem Becher prüfen. Wir werden den Sensor für die häusliche Nutzung in diesem Sommer herausbringen.





Die Technologie der Firma erfordert auch nicht das übliche Entnehmen von Proben. Die Nutzer füllen einen Becher mit Wasser. Der Sensor kann den Verunreinigungsgrad innerhalb von zehn Minuten messen. Das Ergebnis wird auf eine Smartphone-App weitergeleitet. Bei der innovativen Technolgie wird der Brechungspfad eines Laserstrahls genutzt. Eine Wegänderung, nachdem der Strahl in die Flüssigkeit gelangt, zeig eine Verunreinigung an. Der intelligente, auf dem Internet der Dinge (IoT) basierende Wassersensor ist um das Hundertfache billiger als herkömmliche Turbidimeter. Bei der diesjährigen Elektronikmesse CES erhielt das Unternehmen einen Innovationspreis:





Der IoT-Wassersensor wurde für den häuslichen Gebrauch entwickelt, aber er wird zu einem Sensor, mit dem sich Leitungswasser in öffentlichen Einrichtungen kontrollieren lässt. Dieser Lasersensor kann auch für medizinische Zwecke eingesetzt werden, etwa bei der Antibiotika-Diagnose zur Verhinderung von Infektionen durch Superbakterien. Auch könnte eine Eigendiaognose-Ausrüstung mit dem Smartphone verbunden werden, so dass die Menschen checken können, ob sie eine Infektionskrankheit haben.





Über den Sensor von THE.WAVE.TALK werden Bakterien innerhalb von sechs Stunden aufgespürt. In Zusammenarbeit mit Kommunalregierungen einschließlich der Stadt Seoul führte das Unternehmen ein Versuchsprojekt unter Verwendung seines IoT-Sensors für die automatische Wasserkontrolle durch. Es konnte mehr als sieben Millionen Dollar von einheimischen und ausländischen Investoren gewinnen:





Ich denke, das Unternehmen zieht besondere Aufmerksamkeit aus zwei Gründen auf sich. Erstens, unser IoT-Sensor erlaubt es den Nutzern, den Verunreinigungsgrad im Wasser zuhause zu messen. Und zweitens, wenn die Technologie mit maschinellem Lernen kombiniert wird, könnten super-bakterielle Infektionen schneller und günstiger festgestellt werden.