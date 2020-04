China veröffentlicht Namen von 80 geographischen Einheiten im Südchinesischen Meer

ⓒ Getty Images Bank

China hat 80 geographischen Einheiten im umstrittenen Südchinesischen Meer einen Namen gegeben.





Wie die „South China Morning Post“ gestern berichtete, veröffentlichte das chinesische Ministerium für zivile Angelegenheiten die Namen von 80 geographischen Einheiten, in den Gebieten um die Paracel – und Spratly-Inselgruppen. Dazu zählten 25 Inseln und Riffe sowie 55 unterseeische und mittelozeanische Rücken.





China hatte zuletzt im Jahr 1983 die Namen von 287 Inseln und Riffen sowie geographischen Einheiten am Meeresgrund veröffentlicht. Ein Experte des Nationalen Instituts für die Forschung des südchinesischen Meeres sagte, die Standardisierung spiegele Chinas Souveränität über diese Inseln und Gewässer im Südchinesischen Meer wider. Mit dem Schritt werde zudem auf Vietnams Anspruch auf die Region reagiert. Vietnam hatte sich im vergangenen Monat mit einem diplomatischen Schreiben an die Vereinten Nationen gewandt und gegen Chinas Anspruch auf Inselgebiete im Südchinesischen Meer protestiert.





Tags zuvor hatte der Staatsrat der Volksrepublik die Einrichtung von zwei neuen Verwaltungsdistrikten in der bezirksfreien Stadt Sansha in der Provinz Hainan angekündigt. Das Ministerium für zivile Angelegenheiten hatte bereits vergangene Woche in einer öffentlichen Mitteilung auf seiner Homepage bekannt gegeben, in Sansha die Distrikte Xisha und Nansha einrichten zu wollen. Der Distrikt Xinsha kontrolliere die Insel, Riffe und das Seegebiet um die Paracel-Inseln und Macclesfield-Inseln. Der Distrikt Nansha sei für die Inseln, Riffe und das Seegebiet um die Spratly-Inseln zuständig.





China hatte 2012 gegen den Protest Vietnams und der Philippinen den Verwaltungsbezirk Sansha gegründet, um von dort aus die administrative Kontrolle über wichtige Gebiete im Südchinesischen Meer auszuüben.